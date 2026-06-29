بمشاركة نحو 170 لاعباً.. منافسات قوية في بطولة الجمهورية لبناء الأجسام في حماة



حماة-سانا



استضافت صالة المدينة الرياضية في حماة منافسات بطولة الجمهورية لبناء الأجسام بمختلف الفئات، والتي أقامتها وزارة الرياضة والشباب بالتعاون مع اتحاد اللعبة وبمشاركة واسعة من مختلف المحافظات.



وأوضح رئيس اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية سامي بدلة في تصريح لـ سانا، أن البطولة شهدت إقبالاً كبيراً من المشاركين الذين وصل عددهم إلى نحو 170 لاعباً بمختلف الأوزان ومن كل الأعمار، مبيناً أن البطولة كانت جيدة المستوى وشهدت منافسات قوية بين اللاعبين لإحراز المراكز المتقدمة، كما تميزت بالحضور الجماهيري الواسع المحب لهذه الرياضة.



وبين مدير الرياضة والشباب بحماة مكرم كيلاني أهمية بطولة الجمهورية، لكونها الأولى التي تقام في حماة بعد التحرير لذا تم تسميتها باسم أبي الفداء، منوها بأنه تم اتخاذ كل الإجراءات والترتيبات الفنية اللازمة لإنجاح البطولة.



وفي نهاية البطولة كرمت اللجنة المنظمة الفائزين بالمراكز الأولى إضافة إلى تكريم عدد من اللاعبين والرياضيين القدامى باللعبة، لدورهم المهم في انتشار وتطور هذه الرياضة بمحافظة حماة.