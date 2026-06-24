 مؤشر نيكي يواصل الهبوط وسط توقعات رفع الفائدة الأمريكية



طوكيو-سانا

انخفض المؤشر نيكي الياباني لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء، مع تأثر ثقة المستثمرين سلباً بالمخاوف إزاء رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة والتقييمات في قطاع الذكاء الاصطناعي.



وذكرت رويترز أن المؤشر نيكي 225 القياسي هبط 0.56 بالمئة إلى 69396.61 نقطة، مبتعدا بشكل أكبر عن أعلى مستوى قياسي، والذي سجله يوم الإثنين، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.31 بالمئة إلى 3977.91 نقطة.



وارتفع 113 سهماً على المؤشر نيكي 225 مقابل تراجع 111 سهماً وبقي سهم واحد دون تغير.



وكانت الأسهم المرتبطة بالرقائق من بين الأسهم المتراجعة، إذ انخفض سهم طوكيو إلكترون 3.6 بالمئة وسهم ديسكو 4.3 بالمئة بينما تراجعت أسهم شركات التأمين بشكل حاد، وفي مقدمتها شركة “تي اند دي هولدنجز التي انخفض سهمها 3.7 بالمئة.



وسجل مضيق هرمز انتعاشاً تدريجياً لعدد من السفن التجارية عقب توقيع ‏مذكرة تفاهم واتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك ‏بعد فترات من التوتر وإعلانات متكررة بإغلاق المضيق أمام حركة الملاحة ‏وتهديد باستهداف السفن الأمر الذي انعكس على سوق الطاقة وأسعار العملات والمعادن.‏