البنك الدولي يرصد 25 مليار دولار للدول المتضررة من تداعيات الحرب بالمنطقة

world bankk 2000x1125 1 البنك الدولي يرصد 25 مليار دولار للدول المتضررة من تداعيات الحرب بالمنطقة

واشنطن-سانا

أعلن رئيس البنك الدولي أجاي بانجا أن مجموعة البنك قد تجمع تمويلاً عاجلاً يتراوح بين 20 و25 مليار دولار للدول التي تعاني من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت رويترز عن بانجا قوله في تصريح لتلفزيون بلومبرغ اليوم الخميس: “في حال استمرار النزاع بالمنطقة، يسعى البنك الدولي إلى تأمين تمويل إضافي يتراوح بين 50 و60 مليار دولار لتقديم المساعدة اللازمة للدول المتضررة”.

وأشار بانجا إلى أن أي دعم مالي سيقدمه البنك الدولي سيكون مكملاً للمساعدات التي يقدمها صندوق النقد الدولي في هذا الإطار.

يشار إلى أن البنك الدولي يضم خمس مؤسسات إنمائية دولية، مسؤولة عن تمويل البلدان بغرض التطوير وتقليل إنفاقه، بالإضافة إلى تشجيع وحماية الاستثمار العالمي.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك