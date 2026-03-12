12 شركة عربية وأجنبية تتقدم للاستثمار في معملي إسمنت المسلمية وعدرا

دمشق-سانا

كشف مدير الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران”، محمود فضيلة، عن تقدّم 12 شركة عربية وأجنبية لاستثمار معملي “المسلمية” في حلب، و”عدرا” في ريف دمشق.

وأوضح فضيلة، في تصريح لـ سانا، أن عملية تقييم الشركات المتقدمة للاستثمار تخضع لمعايير علمية، ووفق أسس فنية ومالية دقيقة، وذلك لاختيار الأنسب والأكفأ، بما يعود بالنفع على قطاع الإسمنت في سوريا، في ظل مرحلة إعادة الإعمار التي ستشهدها البلاد خلال المرحلة القادمة.

وأشار فضيلة إلى تقدّم الأعمال في تأهيل وتطوير مطاحن معمل إسمنت طرطوس من قبل مجموعة “كيو بي زد” الإماراتية، بالتوازي مع تقدّم أعمال تأهيل وتطوير وتشغيل الخط الثالث في معمل إسمنت حماة بهدف رفع طاقته الإنتاجية، وذلك من قبل مجموعة “فيرتكس” العراقية للاستثمارات.

وشدّد فضيلة على أن معايير اختيار الشركاء المستثمرين في القطاع الإسمنتي تعتمد على الكفاءة الفنية العالية، والخبرة في صناعة الإسمنت، والقدرة المالية، والالتزام بمعايير السلامة المهنية والاجتماعية والبيئية، بعيداً عن أي اعتبارات محلية أو إقليمية أو دولية، وذلك لضمان اختيار الشريك الأمثل.

وبيّن فضيلة أن طرح معامل الإسمنت للاستثمار يأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز البنية التحتية الصناعية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتأهيل الكوادر، مؤكداً أهمية تحقيق توازن بين الجدوى الاقتصادية ومتطلبات حماية البيئة، ولا سيما في المناطق التي شهدت سابقاً ارتفاعاً في نسب التلوث.

وكانت شركة “عمران” قد أعلنت في فترات سابقة توقيع اتفاقات مع عدد من الشركات الإقليمية، لإعادة تأهيل واستثمار معاملها، إضافة إلى تدريب كوادرها وتأهيلهم، من مختلف الجوانب الفنية، وتمكينهم من التعامل مع التقنيات الحديثة في صناعة الإسمنت.