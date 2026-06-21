البرلمان العربي يبحث مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية تعزيز التعاون الاقتصادي

مراكش-سانا
بحث رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي مع رئيس وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية غولييلمو بيتشي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول العربية وإيطاليا، وآفاق بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم التنمية والاستقرار وتحقيق المصالح المشتركة.
وذكر البرلمان العربي في بيان نشره اليوم أن الجانبين أكدا، خلال لقائهما على هامش الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الاقتصادي لمنطقتي الأورو-متوسط والخليج في مدينة مراكش المغربية، أهمية دعم مسارات التعاون الاقتصادي والاستثماري العربي الإيطالي المشترك، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب الجانبين.
وأكد اليماحي أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الاقتصادية والمالية في تعزيز العلاقات العربية الإيطالية، مشيراً إلى أن البرلمان العربي يولي اهتماماً كبيراً بالتعاون الاقتصادي، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة العربية.
وكان البرلمان العربي دعا في وقت سابق إلى تعزيز التعاون البرلماني الدولي لمواجهة التهديدات المتنامية في الفضاء السيبراني، مؤكداً أن التحول الرقمي المتسارع جعل من الأمن الإلكتروني ضرورة ملحة لحماية الأفراد والمؤسسات والبنى التحتية.