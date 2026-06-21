البرلمان العربي يبحث مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية تعزيز التعاون الاقتصادي

مراكش-سانا‏

بحث رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي مع رئيس وكالة ائتمان الصادرات ‏الإيطالية غولييلمو بيتشي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول العربية ‏وإيطاليا، وآفاق بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم التنمية والاستقرار وتحقيق ‏المصالح المشتركة.

وذكر البرلمان العربي في بيان نشره اليوم أن الجانبين أكدا، خلال لقائهما على هامش ‏الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الاقتصادي لمنطقتي الأورو-متوسط والخليج في مدينة ‏مراكش المغربية، أهمية دعم مسارات التعاون الاقتصادي والاستثماري العربي الإيطالي ‏المشترك، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب الجانبين.

وأكد اليماحي أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الاقتصادية والمالية في تعزيز ‏العلاقات العربية الإيطالية، مشيراً إلى أن البرلمان العربي يولي اهتماماً كبيراً بالتعاون ‏الاقتصادي، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في ‏المنطقة العربية.

وكان البرلمان العربي دعا في وقت سابق إلى تعزيز التعاون البرلماني الدولي لمواجهة ‏التهديدات المتنامية في الفضاء السيبراني، مؤكداً أن التحول الرقمي المتسارع جعل من ‏الأمن الإلكتروني ضرورة ملحة لحماية الأفراد والمؤسسات والبنى التحتية.‏