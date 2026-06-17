محافظ القنيطرة يطلع على واقع المنطقة الصناعية في الحلس ‏

القنيطرة-سانا‏

أجرى محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد اليوم الأربعاء، جولة ميدانية على المنطقة ‏الصناعية في الحلس وعدد من المعامل والمنشآت الصناعية، للاطلاع على سير ‏العمل في هذه المنشآت وتحديات العملية الإنتاجية وذلك ضمن متابعة الواقع ‏الاقتصادي في المحافظة.‏

وأوضح السيد أحمد في تصريح للإعلاميين، أن الجولة تأتي للاطلاع على واقع ‏المعامل والمنشآت الصناعية في المحافظة والمنطقة الصناعية في الحلس، والوقوف ‏على احتياجات القطاع الصناعي ودعمه، وأشار إلى وجود منشآت صناعية متنوعة ‏في المحافظة تعمل في مجالات متعددة، ما يعكس استمرار النشاط الإنتاجي فيها.‏

وبيّن رئيس غرفة تجارة وصناعة القنيطرة حسين النادر في تصريح لـ مراسل ‏سانا، أن الجولة تأتي بهدف الاطلاع على واقع المنشآت الصناعية وتعزيز ‏التواصل مع الصناعيين، مؤكداً استمرار العمل على دعم القطاع الصناعي وتطوير ‏بيئة الاستثمار في المحافظة.‏

شارك في الجولة عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصناعة في محافظة القنيطرة ‏نبيل قوشحة، ومدير مديرية الصناعة المهندس نصر الحلبي.‏

وتأتي هذه الجولة على هامش فعاليات المؤتمر السنوي لغرفة تجارة وصناعة ‏القنيطرة، الذي عقد الإثنين الماضي بهدف الاطلاع على واقع القطاع الصناعي ‏والحرفي في المحافظة، وتعزيز التواصل مع الصناعيين بما يسهم في دعم بيئة ‏الاستثمار وتحسين مستوى الإنتاج.‏