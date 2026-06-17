محافظ القنيطرة يطلع على واقع المنطقة الصناعية في الحلس ‏

القنيطرة-سانا
أجرى محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد اليوم الأربعاء، جولة ميدانية على المنطقة الصناعية في الحلس وعدد من المعامل والمنشآت الصناعية، للاطلاع على سير العمل في هذه المنشآت وتحديات العملية الإنتاجية وذلك ضمن متابعة الواقع الاقتصادي في المحافظة.
وأوضح السيد أحمد في تصريح للإعلاميين، أن الجولة تأتي للاطلاع على واقع المعامل والمنشآت الصناعية في المحافظة والمنطقة الصناعية في الحلس، والوقوف على احتياجات القطاع الصناعي ودعمه، وأشار إلى وجود منشآت صناعية متنوعة في المحافظة تعمل في مجالات متعددة، ما يعكس استمرار النشاط الإنتاجي فيها.
وبيّن رئيس غرفة تجارة وصناعة القنيطرة حسين النادر في تصريح لـ مراسل سانا، أن الجولة تأتي بهدف الاطلاع على واقع المنشآت الصناعية وتعزيز التواصل مع الصناعيين، مؤكداً استمرار العمل على دعم القطاع الصناعي وتطوير بيئة الاستثمار في المحافظة.
شارك في الجولة عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصناعة في محافظة القنيطرة نبيل قوشحة، ومدير مديرية الصناعة المهندس نصر الحلبي.
وتأتي هذه الجولة على هامش فعاليات المؤتمر السنوي لغرفة تجارة وصناعة القنيطرة، الذي عقد الإثنين الماضي بهدف الاطلاع على واقع القطاع الصناعي والحرفي في المحافظة، وتعزيز التواصل مع الصناعيين بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار وتحسين مستوى الإنتاج.