3477 طالباً في اختبارات المرحلة الأولى من الأولمبياد العلمي السوري 2026-2027 تاريخ النشر: 2026/10/25 2:21 مساءً اخر تحديث: 2026/10/25 2:21 مساءً الأولمبياد العلمي السوري 2026-2027.. 3477 طالباً في اختبارات المرحلة الأولى بمختلف المحافظات. عملية أمنية في درعا تُطيح بخلية تابعة لميليشيا حزب الله الإرهابية 4500 زائر و75 جهة من 7 دول حصيلة المعرض والمنتدى الدولي للنقل والشحن وزارة الزراعة تسعى عبر مؤسسة إكثار البذار لتحقيق الكفاية من الحبوب لموسم 2026–2027 محطات بارزة رسمت مسار العلاقات السورية – الليبية بعد شهرين من التوقف عنفة سد تشرين تعود للخدمة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الأولمبياد العلمي السوري 2026-2027 مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مسؤولون من السعودية وتركيا وباكستان يبحثون مع إيران خفض التصعيد في المنطقة أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 كيف تؤثر طريقة الطهي في القيمة الغذائية للبازلاء؟ أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية السعودي يبحثان جهود خفض التصعيد بالمنطقة أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 تفكيك شبكة لتهريب وترويج المواد المخدرة في دمشق وتوقيف 4 أشخاص أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026