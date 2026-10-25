الإثنين 26 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: 3477 طالباً في اختبارات المرحلة الأولى من الأولمبياد العلمي السوري 2026-2027
بحث
بحث
sana-logo-mobile

3477 طالباً في اختبارات المرحلة الأولى من الأولمبياد العلمي السوري 2026-2027

3477 طالباً 3477 طالباً في اختبارات المرحلة الأولى من الأولمبياد العلمي السوري 2026-2027

الأولمبياد العلمي السوري 2026-2027.. 3477 طالباً في اختبارات المرحلة الأولى بمختلف المحافظات.

عملية أمنية في درعا تُطيح بخلية تابعة لميليشيا حزب الله الإرهابية
4500 زائر و75 جهة من 7 دول حصيلة المعرض والمنتدى الدولي للنقل والشحن
وزارة الزراعة تسعى عبر مؤسسة إكثار البذار لتحقيق الكفاية من ‏الحبوب لموسم 2026–2027
محطات بارزة رسمت مسار العلاقات السورية – الليبية
بعد شهرين من التوقف عنفة سد تشرين تعود للخدمة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك