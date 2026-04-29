ارتفاع أسعار الذهب

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب بنحو طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في وقت يترقب فيه المستثمرون تصريحات رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول لتقييم تداعيات الحرب مع إيران على الاقتصاد، في ظل تعثر محادثات السلام.

وذكرت شبكة “CNBC” عربية أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 4604.35 دولارات للأونصة، بعدما تراجع في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياته منذ الثاني من نيسان.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم حزيران بنسبة 0.1% إلى 4616.90 دولاراً للأونصة.

ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأميركي بشأن معدلات الفائدة، مع توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير.