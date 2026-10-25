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ليبيا تفتتح حقل الرشاد للغاز بطاقة إنتاجية تصل لـ 50 مليون قدم مكعب يومياً

368483 ليبيا تفتتح حقل الرشاد للغاز بطاقة إنتاجية تصل لـ 50 مليون قدم مكعب يومياً
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان في افتتاح حقل الرشاد للغاز جنوب مدينة البريقة-وكالة الأنباء الليبية

طرابلس-سانا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأحد، افتتاح حقل الرشاد للغاز الواقع جنوب مدينة البريقة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 مليون قدم مكعب يومياً.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مسعود سليمان في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة الذكرى الـ 65 لتصدير أول شحنة نفط من ميناء البريقة النفطي: إن “افتتاح الحقل سيسهم في زيادة إمدادات الغاز والنفط، وتلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء والقطاعات الصناعية”.

وتُعد المؤسسة الوطنية للنفط الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة قطاع الطاقة في ليبيا، فيما يشكل النفط ركيزة أساسية للاقتصاد الليبي، إذ يمثل أكثر من 95 بالمئة من إجمالي الصادرات والإيرادات الحكومية، وتمتلك البلاد أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في القارة الأفريقية.

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