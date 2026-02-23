مدير السورية للحبوب يتفقد جاهزية صوامع حبوب تل حميس وصباح الخير في الحسكة

الحسكة-سانا

أجرى مدير المؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان اليوم الإثنين، جولة تفقدية إلى صوامع تل حميس وصباح الخير في محافظة الحسكة، وذلك للاطلاع على واقعها الفني ومدى جاهزيتها لتخزين الحبوب.

وذكرت المؤسسة أن الجولة شملت صوامع تل حميس وصوامع صباح الخير، بهدف الكشف على واقعها الفني ومدى استعدادها لاستقبال الحبوب، وتشغيلها وفق الخطط المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على المخزون الاستراتيجي، وتأمين متطلبات العمل خلال المرحلة القادمة.

كما تضمنت الجولة زيارة شعبة تل حميس لحماية المستهلك، والاطلاع على سير العمل، وآلية تنفيذ المهام التموينية، والتأكيد على تكثيف الجهود الرقابية ومتابعة الأسواق، بما يسهم في ضبط المخالفات، وضمان توافر المواد الأساسية للمواطنين.

وأكد العثمان أهمية رفع الجاهزية الفنية والإدارية في مختلف مواقع العمل، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في قطاع الحبوب والتموين، بما يحقق الانسيابية في عمليات الاستلام والتخزين والتوزيع.

وتأتي الجولة في إطار خطة وزارة الاقتصاد والصناعة لمتابعة جاهزية البنى التحتية المرتبطة بقطاع الحبوب في المحافظات، ولا سيما في المناطق الزراعية، بهدف تأمين استقرار المخزون، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.