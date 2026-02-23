مدير السورية للحبوب يتفقد جاهزية صوامع حبوب تل حميس وصباح الخير في الحسكة

IMG 20260222 213427 859 مدير السورية للحبوب يتفقد جاهزية صوامع حبوب تل حميس وصباح الخير في الحسكة

الحسكة-سانا

أجرى مدير المؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان اليوم الإثنين، جولة تفقدية إلى صوامع تل حميس وصباح الخير في محافظة الحسكة، وذلك للاطلاع على واقعها الفني ومدى جاهزيتها لتخزين الحبوب.

IMG 20260222 213432 471 مدير السورية للحبوب يتفقد جاهزية صوامع حبوب تل حميس وصباح الخير في الحسكة

وذكرت المؤسسة أن الجولة شملت صوامع تل حميس وصوامع صباح الخير، بهدف الكشف على واقعها الفني ومدى استعدادها لاستقبال الحبوب، وتشغيلها وفق الخطط المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على المخزون الاستراتيجي، وتأمين متطلبات العمل خلال المرحلة القادمة.

كما تضمنت الجولة زيارة شعبة تل حميس لحماية المستهلك، والاطلاع على سير العمل، وآلية تنفيذ المهام التموينية، والتأكيد على تكثيف الجهود الرقابية ومتابعة الأسواق، بما يسهم في ضبط المخالفات، وضمان توافر المواد الأساسية للمواطنين.

IMG 20260222 213432 527 مدير السورية للحبوب يتفقد جاهزية صوامع حبوب تل حميس وصباح الخير في الحسكة

وأكد العثمان أهمية رفع الجاهزية الفنية والإدارية في مختلف مواقع العمل، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في قطاع الحبوب والتموين، بما يحقق الانسيابية في عمليات الاستلام والتخزين والتوزيع.

وتأتي الجولة في إطار خطة وزارة الاقتصاد والصناعة لمتابعة جاهزية البنى التحتية المرتبطة بقطاع الحبوب في المحافظات، ولا سيما في المناطق الزراعية، بهدف تأمين استقرار المخزون، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

IMG 20260222 213427 737 1 scaled مدير السورية للحبوب يتفقد جاهزية صوامع حبوب تل حميس وصباح الخير في الحسكة
IMG 20260222 213432 530 scaled مدير السورية للحبوب يتفقد جاهزية صوامع حبوب تل حميس وصباح الخير في الحسكة
IMG 20260222 213435 994 scaled مدير السورية للحبوب يتفقد جاهزية صوامع حبوب تل حميس وصباح الخير في الحسكة
IMG 20260222 213436 570 scaled مدير السورية للحبوب يتفقد جاهزية صوامع حبوب تل حميس وصباح الخير في الحسكة
