أرامكو تدرس توسيع مرافق التخزين عالمياً لتعزيز أمن الإمدادات

روما-سانا



أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الخميس، أنها تدرس توسيع مرافق التخزين التابعة لها حول العالم، في ظل الاضطرابات التي شهدتها إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز جراء الحرب في الشرق الأوسط.



ونقلت وكالة رويترز عن رئيس مجلس إدارة الشركة ياسر الرميان قوله خلال قمة “الأولوية – أوروبا 2026” المنعقدة في روما: “لدينا مرافق تخزين في عدد من الأسواق العالمية، ولا سيما في آسيا وكوريا الجنوبية واليابان، ونفكر بجدية في توسيع طاقات التخزين لدينا عبر إنشاء مرافق أكبر في مختلف الأسواق”.



وأضاف الرميان: إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمر 98 مليار يورو في أوروبا وبريطانيا بين عامي 2017 و2025، في حين ضخت أرامكو نحو 80 مليار يورو لدى الموردين الأوروبيين.



وأشار إلى أن اللوائح التنظيمية تمثل التحدي الرئيسي أمام الاستثمارات في الأسواق الأوروبية، معرباً عن أمله في التوصل إلى حلول تسهم في تعزيز بيئة الاستثمار.



وكانت أرامكو أعلنت أمس الأربعاء عزمها بيع حصة من أعمالها المرتبطة بقطاع الكبريت، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول البنية التحتية وتعزيز السيولة المالية.



وتأتي هذه الخطوات في وقت شهدت فيه أسواق الطاقة العالمية اضطرابات واسعة النطاق، نتيجة التوترات التي وقعت في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في شباط الماضي، وتأثر حركة إمدادات النفط والغاز في المنطقة.