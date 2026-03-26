اجتماع لمناقشة الخطط التنفيذية للمدينة الصناعية الجديدة في معرة النعمان بريف إدلب

إدلب-سانا

بحث رئيس اللجنة المُكلفة بدراسة وإنشاء المدينة الصناعية الجديدة في مدينة معرة النعمان، مدير الصناعة في محافظة إدلب أحمد القاسم، اليوم الخميس، خطة مشروع إحداث المدينة الصناعية، وذلك خلال اجتماع لأعضاء اللجنة في مبنى غرفة التجارة والصناعة بمدينة إدلب.

وناقش المجتمعون الدراسات الخاصة بالمشروع، والخطط التنفيذية للمدينة الصناعية الجديدة، بما في ذلك الموقع والبنية التحتية، والمرافق الأساسية، والآليات والإجراءات الكفيلة بتسهيل المعاملات والخدمات للمستثمرين، مؤكدين أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية كافةً، بما يضمن نجاح المشروع وتحقيق أهدافه.

وبيّن القاسم في تصريح لمراسل سانا، أنه تم خلال الاجتماع الحالي إنهاء الدراسة الخاصة بالبنية التحتية لمشروع المدينة الصناعية، في حين أنهى المجتمعون خلال الجلسة السابقة الدراسة الأولية، وتبقى جلسة أخيرة لدراسة تكاليف المشروع، بدءاً من البنى التحتية والمرافق الرئيسية للمدينة.

ولفت القاسم إلى جملة عقبات تواجه تنفيذ المشروع، منها ما يتعلق بالاستملاك والأمور العقارية، وإجراءات تمليك الأراضي، حيث يجري العمل عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتلافيها، موضحاً أن عملية إنهاء الدراسات المتعلقة بإحداث المدينة الصناعية الجديدة، تحتاج إلى مدة شهرين كحد أقصى، ليتم بعدها الدخول إلى مرحلة التنفيذ بعد صدور قرار الإحداث.

بدوره، أشار مدير مدينة باب الهوى الصناعية وأحد أعضاء لجنة إنشاء المدينة الصناعية فادي الخطيب إلى أن المدينة الصناعية بمدينة المعرة ستكون الثانية في المحافظة، وتأتي أهميتها كونها تعتبر جزءاً مهماً من عملية إعادة الإعمار في المنطقة التي شهدت دماراً واسعاً بفعل النظام البائد على مستوى المنازل والبنى التحتية والمرافق الاقتصادية.

وأضاف الخطيب: إن المشروع يعد خطوة مهمة في عملية إنعاش الحركة الاقتصادية والصناعية في المنطقة، وخاصة أنها كانت بالأساس موطناً لكثير من الصناعات العريقة المتعلقة بمواد البناء والصناعات الكيميائية، كصناعة الحصر والسجاد والإسفنج.

يذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود تعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل في المنطقة، بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية وتشجيع الاستثمارات، بما ينعكس إيجابياً على أبناء المنطقة.