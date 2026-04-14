ارتفاع أسعار الذهب 450 ليرة جديدة في السوق السورية

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية اليوم الثلاثاء، بمقدار 450 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر الذي سجله أمس الإثنين.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17650 ليرة مبيعاً، و17300 ليرة شراءً.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، سعر 15150 ليرة مبيعاً، و14800 ليرة شراءً.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4777 دولاراً.

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.