عودة سفن “جلف مارين” للعمل في هرمز مع تثبيت توقعات أرباح 2026‏

أبو ظبي-سانا ‏

أعلنت شركة جلف مارين سيرفيسز، المتخصصة في خدمات الدعم البحري ومقرها ‏الإمارات، عودة جميع السفن التي سبق إجلاؤها بسبب الحرب في الشرق الأوسط إلى ‏العمل مجدداً، مؤكدة في الوقت نفسه الإبقاء على توقعاتها للأرباح خلال عام 2026.‏

وقالت الشركة، في بيان صدر الثلاثاء، وفق ما نقلت رويترز: إنها تواصل تقييم التأثيرات ‏المالية الناجمة عن الاضطرابات التي شهدتها المنطقة.‏

وكانت جلف مارين سيرفيسز قد اضطرت في آذار الماضي إلى إجلاء أربع سفن نتيجة ‏الحرب، والتي أدت إلى اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم ‏الممرات البحرية العالمية لنقل النفط.‏

وأوضحت الشركة أن عمليات الإجلاء تسببت في توقف أنشطتها التشغيلية خلال آذار، ‏ما أدى إلى عدم تسجيل أي إيرادات من السفن الأربع خلال تلك الفترة، وانعكس ذلك على ‏نتائج الربع الأول من العام، حيث تراجعت الأرباح بنسبة 24 بالمئة.‏

وأكدت الشركة توقعاتها للأرباح الأساسية لعام 2026 ضمن نطاق يتراوح بين 105 ‏ملايين و115 مليون دولار، وذلك بعد عودة آخر سفينة تم إجلاؤها إلى الخدمة.‏

وتفاعل المستثمرون إيجاباً مع التطورات، إذ ارتفعت أسهم جلف مارين سيرفيسز بنسبة ‌‏6.1 بالمئة خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء لتصل إلى 20.65 بنساً.‏

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس، أن مضيق هرمز بات مفتوحاً، ‏وأن ‌‏الولايات المتحدة سترفع حصارها البحري عن إيران.‏