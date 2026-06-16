عودة سفن “جلف مارين” للعمل في هرمز مع تثبيت توقعات أرباح 2026‏

أبو ظبي-سانا
أعلنت شركة جلف مارين سيرفيسز، المتخصصة في خدمات الدعم البحري ومقرها الإمارات، عودة جميع السفن التي سبق إجلاؤها بسبب الحرب في الشرق الأوسط إلى العمل مجدداً، مؤكدة في الوقت نفسه الإبقاء على توقعاتها للأرباح خلال عام 2026.
وقالت الشركة، في بيان صدر الثلاثاء، وفق ما نقلت رويترز: إنها تواصل تقييم التأثيرات المالية الناجمة عن الاضطرابات التي شهدتها المنطقة.
وكانت جلف مارين سيرفيسز قد اضطرت في آذار الماضي إلى إجلاء أربع سفن نتيجة الحرب، والتي أدت إلى اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية العالمية لنقل النفط.
وأوضحت الشركة أن عمليات الإجلاء تسببت في توقف أنشطتها التشغيلية خلال آذار، ما أدى إلى عدم تسجيل أي إيرادات من السفن الأربع خلال تلك الفترة، وانعكس ذلك على نتائج الربع الأول من العام، حيث تراجعت الأرباح بنسبة 24 بالمئة.
وأكدت الشركة توقعاتها للأرباح الأساسية لعام 2026 ضمن نطاق يتراوح بين 105 ملايين و115 مليون دولار، وذلك بعد عودة آخر سفينة تم إجلاؤها إلى الخدمة.
وتفاعل المستثمرون إيجاباً مع التطورات، إذ ارتفعت أسهم جلف مارين سيرفيسز بنسبة 6.1 بالمئة خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء لتصل إلى 20.65 بنساً.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس، أن مضيق هرمز بات مفتوحاً، وأن الولايات المتحدة سترفع حصارها البحري عن إيران.