دمشق-سانا

نظمت ‏هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية‎”SASMO” ‎ بالتعاون ‏مع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية ‎”SMIIC”‎ ورشة تدريبية بعنوان “مواصفات وشهادات ‏الحلال للدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي”، وذلك ‏في فندق أمية بدمشق‎.‎

وقال وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار خلال كلمة في أعمال الورشة التدريبية: المواصفة الحلال تمثل أولوية لسوريا ويجب أن تكون البلاد رائدة في إعداد وتطوير معاييرها وهو أمر يتطلب جهداً وخبرة وتعاوناً مؤسسياً.

وأضاف الوزير الشعار: إن العمل جارٍ لوضع المواصفات الحلال والانطلاق نحو تطوير المعايير لمختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها التمويل الإسلامي والعمل المصرفي الإسلامي وغيرها من المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى أنه لدينا أكثر من 200 معيار شرعي ومحاسبي ومعايير حوكمة ومسؤولية شركات متاحة حالياً ويجب الاستفادة منها.

يتبع…