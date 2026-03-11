غرفة صناعة دمشق وريفها تقدم خدمات شاملة وتسهيل إجراءات لأكثر من 5600 عضو فيها

دمشق-سانا

يقدّم مركز خدمة الصناعيين في غرفة صناعة دمشق وريفها منظومة خدمية متكاملة لمنتسبي الغرفة البالغ عددهم 5672 عضواً والتي تشمل طيفاً من الخدمات الإدارية والتنظيمية.

وأوضح مدير غرفة صناعة دمشق وريفها وسيم سعد، في تصريح خاص لـ سانا اليوم الأربعاء، أن مركز خدمة الصناعيين يعد إحدى الركائز الأساسية في تقديم الخدمات الإدارية والتنظيمية للصناعيين عبر النافذة الخدمية، لتسهيل الإجراءات وتسريع المعاملات وبما ينسجم مع متطلبات التطوير الإداري والتحول الرقمي.

باقة خدمات شاملة

وتشمل الخدمات المقدمة من خلال المركز، وفق سعد، التسجيل لأول مرة في السجل الصناعي، وتجديد السجل، وإصدار هوية صناعية إضافية، وإصدار بيان وضع السجل، إضافة إلى إصدار كتب معتمدة للسفارات العربية والأجنبية، وإصدار صور شهادات عضوية باللغتين العربية والإنكليزية، وتصديق الكفالات الصناعية، وقرارات الترخيص الصناعي وتمديدها، وإيصال كشف مديرية صناعة لصالح مديريات دمشق وريفها والقنيطرة.

كما يقدم المركز خدمات تشمل بيع مطبوعات نماذج شهادات منشأ فارغة، وتصديق المواصفات القياسية السورية، وتصديق الفواتير وشهادات المنشأ للمنتجات السورية وصور فواتير المنشأ، إضافة إلى منح كتب رسمية للجهات المختصة في لبنان والأردن، إلى جانب إعداد تقارير معلومات عن الصناعيين المسجلين في الغرفة، وتوفير دليل الصناعيين الإلكتروني بنسخ ورقية أو على cd.

خدمات نوعية حصرية

وبيّن سعد أن الغرفة تقدم امتيازات لصناعييها أبرزها منح صناعيي دمشق وريفها موافقات توسط لدخول الأراضي الأردنية، وتقديم استشارات مجانية متخصصة بشؤون العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، إلى جانب تقديم خدمات استشارات الأعمال مجاناً عبر مستشارين مختصين في مجالات الإدارة المالية والضرائب والتموين واحتساب التكاليف والفوترة.

وتعد غرفة صناعة دمشق وريفها إحدى أبرز المؤسسات الاقتصادية في سوريا، وتعمل على دعم الصناعيين، وتطوير الإنتاج المحلي، ورسم السياسات الاقتصادية بالتعاون مع الجهات الحكومية، كما تطلق دورات لتأهيل الكوادر، وتنظيم المعارض وتعزيز تنافسية الصادرات السورية محلياً وخارجياً.