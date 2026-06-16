أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر

لندن-سانا

انخفضت أسعار النفط بمقدار أربعة دولارات، اليوم الإثنين، في أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر بعد الإعلان عن توقيع أمريكا وإيران اتفاقاً لوقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز.



وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 4.16 دولارات أو 4.76 بالمئة إلى 83.17 دولاراً للبرميل، بينما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.75 دولاراً عند التسوية بانخفاض قدره 4.13 دولارات، أو 4.87 بالمئة.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق اليوم الإثنين أن مضيق هرمز بات مفتوحاً أمام الملاحة، وأن الولايات المتحدة ستنهي الحصار البحري على إيران، وذلك عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

انخفضت أسعار النفط بمقدار أربعة دولارات، اليوم الإثنين، في أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر بعد الإعلان عن توقيع أمريكا وإيران اتفاقاً لوقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز.



وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 4.16 دولارات أو 4.76 بالمئة إلى 83.17 دولاراً للبرميل، بينما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.75 دولاراً عند التسوية بانخفاض قدره 4.13 دولارات، أو 4.87 بالمئة.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق اليوم الإثنين أن مضيق هرمز بات مفتوحاً أمام الملاحة، وأن الولايات المتحدة ستنهي الحصار البحري على إيران، وذلك عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.