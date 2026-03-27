المالية وهيئة الطاقة الذرية تبحثان تحسين بيئة العمل وآليات تطبيق الزيادة النوعية على الأجور

‏دمشق-سانا

‏بحث وزير المالية محمد يسر برنية، مع رئيس هيئة الطاقة الذرية مضر العكلة، سبل دعم خطط وبرامج الهيئة وخدماتها، بما يساعدها على تحقيق أهدافها، وذلك خلال لقائهما في مقر وزارة المالية بدمشق.



‏‏وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة، أن الجانبين ناقشا مرسوم الزيادة النوعية لرواتب وأجور العاملين في الهيئة، وآليات تطبيقه بما يسهم في استقطاب الكفاءات، وتطوير الدور التنموي والبحثي والخدمات التي تقوم بها الهيئة وتحسين بيئة العمل.



‏ويأتي هذا اللقاء في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة المؤسسات العامة وتطوير بيئة العمل، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة، ودعم الكوادر الوطنية، وفي هذا الإطار جاء لقاء وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف مع المدير العام للهيئة مضر العكلة في الـ 10 من آذار الجاري، إلى جانب مناقشة استثمار الكفاءات العلمية التخصصية وتطوير الأداء المؤسساتي للهيئة.

وأصدر الرئيس أحمد الشرع في الـ 20 من آذار الجاري ، المرسوم رقم 68 لعام 2026، القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة (وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف، ومصرف سوريا المركزي، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة الطاقة الذرية)، متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم 50 لعام 2004.