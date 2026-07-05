استقرار أسعار الذهب في السوق السورية ‏

دمشق-سانا

استقر سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية اليوم ‏الأحد، ‏عما سجله يوم أمس السبت. ‏ ‏

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، ‏بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 15400 ليرة ‏سورية ‏جديدة مبيعاً، و‏15100 ليرة جديدة شراءً. ‏ ‏

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13250 ليرة جديدة ‏مبيعاً، و‏12950 ليرة جديدة شراءً. ‏ ‏

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4175 دولاراً‎.‎

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، على ‏تنظيم قطاع ‏الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز ‏دوره في ‏الاقتصاد الوطني، ضمن ‏إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، ‏إضافةً إلى الإشراف على آلية تسعير ‏الذهب عبر ‏جمعيات ‏الصاغة في المحافظات. ‏ ‏