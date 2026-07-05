اكتشاف 18 مقبرة أثرية جديدة في مدينة مارينا العلمين المصرية

القاهرة-سانا

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية اكتشاف 18 مقبرة أثرية جديدة في مدينة مارينا العلمين الأثرية على الساحل الشمالي الغربي، وذلك خلال أعمال حفريات تنفذها بعثة أثرية مصرية، في اكتشاف يسهم في تعزيز فهم تاريخ المدينة وتطورها الحضاري.

وذكرت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي أمس السبت، أن الاكتشاف الجديد رفع إجمالي عدد المقابر المكتشفة في المنطقة منذ عام 1986 إلى 44 مقبرة، كما أسفرت أعمال التنقيب عن الكشف عن امتدادات جديدة للمدينة الأثرية ومكوناتها المعمارية.

وتضم المكتشفات 11 مقبرة منحوتة في الصخر، و7 مقابر مشيدة بالحجر الجيري، إلى جانب أوانٍ فخارية وجرار خزفية ومسارج وعناصر معمارية، فضلاً عن تمثال يُرجح أنه لأفروديت، وتابوت من الغرانيت لا يزال غطاؤه في موضعه الأصلي.

كما عثر فريق التنقيب على 24 قطعة ذهبية وُضعت داخل أفواه بعض المتوفين فيما يعرف بـ “اللسان الذهبي”، وهو أحد المعتقدات الجنائزية التي كانت سائدة خلال العصرين البطلمي والروماني.

ويأتي هذا الاكتشاف ضمن مشروع لتطوير موقع مارينا العلمين الأثري وتهيئته لاستقبال الزوار، بما يسهم في إبراز القيمة التاريخية والحضارية للموقع.