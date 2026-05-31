المصرف المركزي السوري يمدد مهلة استبدال العملة 30 يوماً حتى نهاية تموز

دمشق-سانا

أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يقضي بتمديد فترة استبدال العملة ثلاثين يوماً إضافياً، اعتباراً من الأول من شهر تموز القادم.

وأوضح المصرف في منشور له عبر قناته على تلغرام اليوم الأحد أن القرار ينص على استبدال كل فئات العملة القديمة حسب الفقرة /ب/ من المادة /4/ من القرار /705/ ح تاريخ 2025/12/29 والقرار رقم 215/ ح تاريخ 2026/2/17 خلال مهلة الاستبدال المشار إليها أعلاه.

ودعا المصرف كل المؤسسات المالية المعتمدة إلى الاستمرار بالعمل على استبدال كل فئات العملة القديمة المشار إليها أعلاه اعتباراً من تاريخ يوم غد الإثنين، كما نص القرار على إلغاء المادة رقم 3 من القرار رقم 282 / ح تاريخ 26/4/2026.

وكان مصرف سوريا المركزي أعلن في الأول من الشهر الجاري، عن تمديد فترة استبدال العملة ثلاثين يوماً إضافياً، لتبدأ من الأول حتى الـ 30 من حزيران المقبل، وذلك في إطار التقدم الجيد الذي تشهده عملية الاستبدال.