شركات طيران يابانية كبرى تعتزم رفع رسوم الوقود للرحلات الدولية ‏مجدداً ‏

طوكيو-سانا‏

أعلنت أكبر شركتين للطيران في اليابان، الخطوط الجوية اليابانية (‏JAL‏)، ‏وطيران عموم اليابان (‏ANA‏)، عزمهما رفع رسوم الوقود الإضافية على ‏التذاكر الدولية الصادرة اعتباراً من شهر تموز المقبل، مُعزيتَين ذلك إلى ‏استمرار ارتفاع أسعار الوقود.‏

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية، أن الرسوم الإضافية سترفع على ‏الرحلات المتجهة إلى أمريكا الشمالية وأوروبا بمقدار 9000 ين ياباني، أي ‏ما يعادل نحو 56 دولاراً، لتبلغ ما يقارب 406 دولارات. ‏

كما سترتفع رسوم الرحلات المتجهة إلى الصين إلى 16900 ين لدى ‏الخطوط الجوية اليابانية، و15400 ين لدى طيران عموم اليابان، بينما ستبلغ ‏رسوم الرحلات إلى كوريا الجنوبية 7400 ين لدى الشركتين.‏

وستُطبَّق الأسعار الجديدة على التذاكر الصادرة خلال الفترة الممتدة من ‏الأول من تموز حتى الحادي والثلاثين من آب القادمين.‏

يشار إلى أن شركات الطيران اليابانية تجري مراجعة دورية لرسوم الوقود ‏الإضافية كل شهرين، لمراعاة تقلبات أسعار النفط وأسعار صرف العملات، ‏وتأتي هذه الزيادة في أعقاب رفع مماثل جرى في أيار الماضي، على خلفية ‏ارتفاع أسعار النفط الخام المرتبط بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.‏