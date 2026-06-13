شركات طيران يابانية كبرى تعتزم رفع رسوم الوقود للرحلات الدولية ‏مجدداً ‏

طوكيو-سانا
أعلنت أكبر شركتين للطيران في اليابان، الخطوط الجوية اليابانية (JAL)، وطيران عموم اليابان (ANA)، عزمهما رفع رسوم الوقود الإضافية على التذاكر الدولية الصادرة اعتباراً من شهر تموز المقبل، مُعزيتَين ذلك إلى استمرار ارتفاع أسعار الوقود.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية، أن الرسوم الإضافية سترفع على الرحلات المتجهة إلى أمريكا الشمالية وأوروبا بمقدار 9000 ين ياباني، أي ما يعادل نحو 56 دولاراً، لتبلغ ما يقارب 406 دولارات.
كما سترتفع رسوم الرحلات المتجهة إلى الصين إلى 16900 ين لدى الخطوط الجوية اليابانية، و15400 ين لدى طيران عموم اليابان، بينما ستبلغ رسوم الرحلات إلى كوريا الجنوبية 7400 ين لدى الشركتين.
وستُطبَّق الأسعار الجديدة على التذاكر الصادرة خلال الفترة الممتدة من الأول من تموز حتى الحادي والثلاثين من آب القادمين.
يشار إلى أن شركات الطيران اليابانية تجري مراجعة دورية لرسوم الوقود الإضافية كل شهرين، لمراعاة تقلبات أسعار النفط وأسعار صرف العملات، وتأتي هذه الزيادة في أعقاب رفع مماثل جرى في أيار الماضي، على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام المرتبط بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.