بنك التنمية الآسيوي: اقتصادات آسيا في مواجهة الخطر جراء أزمة الطاقة العالمية

لندن-سانا



حذر بنك التنمية الآسيوي اليوم الجمعة من أن القارة الآسيوية تواجه أسوأ سيناريو متوقع نتيجة تفاقم أزمة الطاقة العالمية، مبيناً أن 15 دولة تحاول الحصول على قروض طارئة جراء تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.



وأوضح رئيس البنك ماساتو كاندا في تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تعتبر الأكثر تضرراً حيث ارتفعت أسعار الطاقة والشحن ما يهدد فعلياً بخطر ركود تضخمي.





كما أشار كاندا إلى أن أسعار السلع الأساسية في آسيا مرشحة للارتفاع أكثر، نتيجة لزيادة تكاليف النقل والطاقة والمواد الخام، والتي تنتقل من المراحل الأولية لسلسلة التوريد إلى المراحل النهائية، محذراً من وجود خطر حقيقي لحدوث اضطرابات في سلاسل التوريد في حال استمرار الوضع الراهن.



وتعتبر آسيا منطقة شديدة التأثر نظراً لاعتمادها الكبير على واردات الطاقة من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز، ما يجعلها متأثرة بشكل مباشر بالحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية من حيث مخاطر التكلفة والإمداد.



ورأى كاندا أن العديد من الدول الآسيوية ليست مستعدة بعد للتعامل مع هذه الأزمة، وعليها تسريع تنويع مصادر الطاقة لديها، بما في ذلك تقليل الاعتماد على مصادر النفط والغاز التقليدية، وتسريع استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز الطاقة النووية الآمنة، وتحسين كفاءة الطاقة.



ومع التطورات المتسارعة والتداعيات التي حملتها الحرب وإغلاق مضيق هرمز تحركت دول كثيرة حول العالم لإعادة تشكيل سياسات الطاقة، فبينما تعتمد بعض الدول حلولاً مؤقتة لتجاوز المرحلة، تستثمر بلدان أخرى في تغييرات هيكلية قد تعيد رسم خريطة الطاقة العالمية خلال السنوات المقبلة.