الصين تدعو واشنطن لوقف التدخل في شؤونها وإنهاء حصار كوبا

بكين-سانا



دعت الصين الولايات المتحدة إلى إنهاء الحصار والعقوبات المفروضة على كوبا، والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين وعرقلة تنميتها تحت ستار حقوق الإنسان، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن سيادة الدول وحقوقها ومصالحها المشروعة.



ونقلت وكالة “شينخوا” عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: إن “الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت، منذ عام 1992، قرارات متتالية بأغلبية ساحقة تدعو إلى إنهاء الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا، وذلك عقب اعتمادها الأربعاء قراراً جديداً يدين الحظر المفروض على الجزيرة منذ عقود”.



وأكد أن بلاده ستواصل دعم كوبا في الدفاع عن سيادتها، ومعارضة التدخل الأجنبي والحصار المفروض عليها، داعياً واشنطن إلى الاستجابة لنداء المجتمع الدولي وإنهاء الحصار والعقوبات فوراً، والكف عن ممارسة الضغوط على كوبا، بما في ذلك استخدام القوة.



وفي سياق آخر، دعا المتحدث الصيني الولايات المتحدة إلى التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين وعرقلة تنميتها تحت ستار حقوق الإنسان، وذلك رداً على خطوة أمريكية تستهدف إدراج عدد من الشركات الصينية على قائمة الشركات المتهمة بممارسة ما وصفته واشنطن بـ”العمل القسري” في منطقة شينجيانغ.



وشدد على أن الصين ستتخذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، في مواجهة الإجراءات الأمريكية.



يشار إلى أن الصين طالبت في 12 أيلول الماضي، الولايات المتحدة وقف جميع الأنشطة التجسسية ضدها، معربةً عن القلق البالغ إزاء تصريحات مسؤول رفيع في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بشأن اعتبار الشركات الصينية أهدافاً مشروعة للتجسس.