اللجنة التوجيهية لمشروع تطوير الإدارة المالية العامة تناقش خطة ‏التنفيذ لعام 2026

‎ ‎دمشق-سانا‏

عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع تطوير الإدارة المالية العامة ‏اجتماعها الأول برئاسة وزير المالية السوري محمد يسر برنية، لبحث آليات ‏وخطة تنفيذ المشروع الممول بمنحة من البنك الدولي، والذي ‏يستهدف تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة، وتطوير منظومة الرقابة ‏على الموازنة، ورفع مستويات الشفافية والمساءلة في إدارة المال ‏العام‎.‎

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وشارك في الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين في مبنى الوزارة ‏بدمشق، ممثلون عن الجهاز المركزي للرقابة المالية، ومصرف ‏سوريا المركزي، ووزارات التربية والتعليم، والصحة، والتنمية ‏الإدارية‎.‎

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وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، أن المجتمعين ناقشوا ‏مهام اللجنة وآليات الإشراف والتنسيق، إضافة إلى خطة تنفيذ ‏المشروع لعام2026.

واستعرضوا أبرز مكونات المشروع، والتي تشمل تأسيس وحدة ‏تنسيق إصلاح الإدارة المالية العامة في وزارة المالية، وتطوير ‏نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية المتكاملة، وتحديث النظام ‏المالي للموارد البشرية والرواتب، إضافة إلى تطوير منظومة ‏المشتريات العامة، والبنية التحتية الرقمية ومركز البيانات في وزارة ‏المالية بالتعاون مع وزارة الاتصالات‎.‎

‎وأكد الوزير برنية خلال الاجتماع التزام الوزارة بتنفيذ المشروع ‏ومتابعة مراحله وفق مؤشرات أداء واضحة، بما يسهم في ترسيخ ‏أسس الإدارة المالية العامة الحديثة وتحقيق أهداف الإصلاح المالي‎.‎

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وكان وزير المالية أعلن أمس الأحد عن محطة جديدة في مسيرة ‏الإصلاح الاقتصادي في سوريا، متمثلة بإقرار البنك الدولي بنجاح ‏إصلاحات سوريا لعام 2026، وزيادة مخصصات المنح لعام ‌‏2027‌‎.