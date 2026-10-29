واشنطن تقيل مسؤولاً عسكرياً رفيعاً وسط تكهنات باستئناف الضربات على إيران

واشنطن-سانا‏

أقالت وزارة الدفاع الأمريكية مسؤولاً عسكرياً رفيعاً يتولى التخطيط الاستراتيجي في ‏هيئة الأركان المشتركة، في خطوة تأتي وسط تكهنات بشأن احتمال استئناف الولايات ‏المتحدة ضربات عسكرية واسعة النطاق على إيران، وفق ما أوردته مجلة “ذي ‏أتلانتيك”.‏

ونقلت المجلة اليوم الخميس، عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية، لم تكشف ‏هوياتهم، أن اللفتنانت جنرال بريت سيلفيا أُقيل هذا الأسبوع من منصبه مديراً ‏للاستراتيجية والخطط والسياسات في هيئة الأركان المشتركة، مشيرة إلى أنه لم يُعلن ‏عن أسباب الإقالة أو تسمية خلف له.‏

وسبق لسيلفيا أن تولى قيادة الفرقة 101 المحمولة جواً في الجيش الأمريكي، المعروفة ‏بقدراتها على تنفيذ عمليات الهجوم الجوي، كما قاد وحدة عسكرية أمريكية في العراق.‏

وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أعلن الشهر الماضي خفض عدد الجنرالات ‏والأميرالات في الجيش الأمريكي بنسبة 20 بالمئة، في خطوة قال إنها تهدف إلى ‏تعزيز المساءلة، موضحاً أن التخفيضات استهدفت ضباطاً لم يدعموا جهوده الرامية ‏إلى تركيز المؤسسة العسكرية على المهام القتالية.‏

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوّح في 24 تشرين الأول الجاري، ‏بإمكانية تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إيران، في وقت حذرت فيه الاستخبارات ‏الأمريكية من تصاعد التهديدات التي قد تستهدف مواطنين أمريكيين داخل الشرق ‏الأوسط وخارجه.‏