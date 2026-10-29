واشنطن تقيل مسؤولاً عسكرياً رفيعاً وسط تكهنات باستئناف الضربات على إيران

واشنطن-سانا
أقالت وزارة الدفاع الأمريكية مسؤولاً عسكرياً رفيعاً يتولى التخطيط الاستراتيجي في هيئة الأركان المشتركة، في خطوة تأتي وسط تكهنات بشأن احتمال استئناف الولايات المتحدة ضربات عسكرية واسعة النطاق على إيران، وفق ما أوردته مجلة “ذي أتلانتيك”.
ونقلت المجلة اليوم الخميس، عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية، لم تكشف هوياتهم، أن اللفتنانت جنرال بريت سيلفيا أُقيل هذا الأسبوع من منصبه مديراً للاستراتيجية والخطط والسياسات في هيئة الأركان المشتركة، مشيرة إلى أنه لم يُعلن عن أسباب الإقالة أو تسمية خلف له.
وسبق لسيلفيا أن تولى قيادة الفرقة 101 المحمولة جواً في الجيش الأمريكي، المعروفة بقدراتها على تنفيذ عمليات الهجوم الجوي، كما قاد وحدة عسكرية أمريكية في العراق.
وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أعلن الشهر الماضي خفض عدد الجنرالات والأميرالات في الجيش الأمريكي بنسبة 20 بالمئة، في خطوة قال إنها تهدف إلى تعزيز المساءلة، موضحاً أن التخفيضات استهدفت ضباطاً لم يدعموا جهوده الرامية إلى تركيز المؤسسة العسكرية على المهام القتالية.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوّح في 24 تشرين الأول الجاري، بإمكانية تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إيران، في وقت حذرت فيه الاستخبارات الأمريكية من تصاعد التهديدات التي قد تستهدف مواطنين أمريكيين داخل الشرق الأوسط وخارجه.