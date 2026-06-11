مخاوف من تداعيات التوترات الجيوسياسية تدفع مؤشر نيكي الياباني إلى التراجع

طوكيو-سانا

تراجع مؤشر نيكي الياباني اليوم الخميس، متأثراً بموجة بيع لأسهم شركات الرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا، وسط تنامي مخاوف المستثمرين من تداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.

وذكرت رويترز أن مؤشر نيكي انخفض بنسبة 1.3 بالمئة ليصل إلى 63360.96 نقطة، بعدما هبط خلال التداولات إلى ما دون مستوى 63 ألف نقطة للمرة الأولى منذ الثاني والعشرين من أيار الماضي، فيما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.6 بالمئة إلى 3787.08 نقطة.

وجاء التراجع بعد تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب الأميركية الإسرائيلية – الإيرانية، الأمر الذي أثار مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الضغوط على الاقتصاد العالمي، ودفع المستثمرين إلى تقليص استثماراتهم في الأصول عالية المخاطر.

وسجلت أسهم شركات التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية أكبر الخسائر، حيث انخفض سهم مجموعة سوفت بنك بنسبة 3.6 بالمئة، ما شكل أحد أبرز العوامل الضاغطة على المؤشر، كما تراجع سهم شركة فوجيكورا المنتجة للألياف الضوئية بنحو 6 بالمئة، وهبط سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار أشباه الموصلات بنسبة 3.7 بالمئة.

وأظهرت بيانات السوق أن 184 سهماً ضمن مؤشر نيكي سجلت تراجعاً، مقابل ارتفاع 40 سهماً فقط.

ويأتي هذا الانخفاض في وقت تتابع فيه الأسواق العالمية تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وانعكاساتها المحتملة على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، في ظل حساسية الأسواق الآسيوية لأي اضطرابات قد تؤثر في التجارة الدولية والنمو الاقتصادي العالمي.