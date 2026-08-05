أسهم أوروبا ترتفع وسط ترقب مؤشرات على إحراز تقدم في الشرق الأوسط

لندن-سانا



ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يتابع فيه المستثمرون نتائج أعمال الشركات، والجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية وتطورات وإعادة فتح مضيق هرمز.



وذكرت وكالة “رويترز” أنّ المؤشر ستوكس 600 الأوروبي صعد 0.4 بالمئة إلى 659.29 بحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش، وتصدرت أسهم شركات التعدين مكاسب المؤشر بارتفاعها 2.4 بالمئة.



ورفعت شركة الأدوية الدنماركية ” نوفو نورديسك” توقعاتها للأرباح والمبيعات على مدار العام، لكنها خيبت آمال المستثمرين الذين ركزوا في المقابل على مبيعات أقل بقليل من التوقعات لبعض الأصناف الدوائية المعالجة للسمنة، وانخفض سهم الشركة 3.5 بالمئة.



وتسعى نوفو إلى استعادة المكانة من منافستها إيلاي ليلي في سوق أدوية السمنة سريع النمو. ويترقب المستثمرون أي مؤشرات على إمكانية استمرار التحسن الذي شهدته الشركة مؤخراً.



وزاد سهم ساندوز السويسرية لتصنيع الأدوية المكافئة سبعة بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن قفزة في صافي مبيعات الربع الثاني تسعة بالمئة.



وربح سهم سيمنس إنرجي 3.9 بالمئة بعد أن سجلت الشركة نتائج غير مسبوقة للربع الثالث بدعم طفرة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والطلب في منطقة الشرق الأوسط.



وارتفع دعم الأسواق بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن إدارته أجرت “مناقشات جيدة جداً” مع إيران أمس الثلاثاء، مما عزز التوقعات بانتهاء وشيك للحرب في الشرق الأوسط المستمرة منذ خمسة أشهر.