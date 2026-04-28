البنك الدولي يتوقع ارتفاع أسعار الطاقة 24 % خلال العام الجاري

واشنطن-سانا

توقع البنك الدولي اليوم الثلاثاء أن تقفز أسعار الطاقة 24 % خلال العام الجاري إلى أعلى مستوياتها منذ الحرب بين روسيا وأوكرانيا قبل أربع سنوات.

ونقلت رويترز عن البنك الدولي قوله في أحدث تقرير له عن آفاق أسواق السلع الأولية: إن “أسعار السلع قد ترتفع أكثر إذا تصاعدت الأعمال القتالية في المنطقة واستمرت اضطرابات الإمدادات لفترة أطول من المتوقع”.

وأضاف البنك: إنه ” وفق السيناريو الأساسي الذي وضعه يفترض أن تعود أحجام الشحن عبر مضيق هرمز تدريجياً إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الحرب بحلول تشرين الأول المقبل” محذراً من أن “المخاطر تميل بوضوح نحو ارتفاع الأسعار”.

ويتوقع السيناريو الأساسي للبنك ارتفاعاً قدره 16 % في أسعار السلع الأولية إجمالاً في 2026، في ضوء القفزة التي شهدتها أسعار الطاقة والأسمدة وبلوغ أسعار عدد من المعادن الرئيسية مستويات قياسية.

وواصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الثلاثاء مع تعثر جهود إنهاء الحرب وبقاء مضيق هرمز مغلقاً ما أبقى إمدادات الطاقة والأسمدة وسلعاً أخرى من منطقة الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط بعيدة عن متناول المشترين العالميين.

وبين البنك الدولي أن الهجمات على البنية التحتية للطاقة واضطرابات حركة الملاحة في مضيق هرمز تسببت في أكبر صدمة لإمدادات النفط في العالم.

وأضاف: إن “أسعار خام برنت ظلت أعلى بأكثر من 50 % في منتصف نيسان الجاري مقارنة بما كانت عليه في بداية العام” وتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 86 دولاراً للبرميل في 2026 ارتفاعاً من 69 دولاراً في 2025.

ولفت البنك إلى أن “متوسط أسعار خام برنت قد يصل إلى 115 دولاراً هذا العام إذا تعرضت منشآت نفط وغاز حيوية لمزيد من أضرار الحرب وتأخر تعافي الصادرات”.

وتم تداول العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران قرب 109 دولارات للبرميل اليوم الثلاثاء بعدما سجلت أمس الإثنين أعلى إغلاق لها منذ 7 نيسان.

بدوره أوضح رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي إندرميت جيل أن “الحرب تؤثر على الاقتصاد العالمي عبر موجات متراكمة من خلال ارتفاع أسعار الطاقة ثم زيادة أسعار الغذاء وأخيراً ارتفاع التضخم، وهو ما سيدفع أسعار الفائدة إلى الصعود ويجعل الديون أكثر تكلفة”.

وأضاف: إن “الفئات الأشد فقراً هي التي ستتأثر أكثر بهذه الصدمة ما يزيد متاعب الدول النامية المثقلة بالديون”.

وتشير توقعات البنك الدولي إلى ارتفاع أسعار الأسمدة 31 % في 2026 مدفوعة بقفزة 60 % في سعر اليوريا وهي أكثر الأسمدة النيتروجينية الصلبة استخداماً وتُنتج عبر تحويل الغاز الطبيعي لإنتاج الأمونيا وثاني أكسيد الكربون.

ومن شأن الارتفاع الحاد في أسعار الأسمدة أن يزيد الضغوط على إمدادات الغذاء وأن يضعف دخل المزارعين ويهدد غلال المحاصيل في المستقبل.

وتظهر تقديرات برنامج الأغذية العالمي أن 45 مليون شخص قد يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي هذا العام، إذا استمرت الحرب لفترة طويلة.

وتوقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط التضخم في الاقتصادات النامية 5.1 % في 2026، ارتفاعاً من 4.7 % العام الماضي، وبزيادة نقطة مئوية كاملة عن التوقعات السابقة للحرب.

وأضاف البنك: إن “النمو سيتعرض أيضاً لضربة كبيرة وتشير التوقعات في الوقت الراهن إلى نمو الاقتصادات النامية بنحو 3.6 % في العام الجاري انخفاضاً من توقعات ما قبل الحرب عند 4 %.

ويأتي تقرير البنك الدولي في ظل اضطرابات حادة تشهدها أسواق الطاقة العالمية منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الشرق الأوسط في 28 شباط الماضي وإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم ما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز والأسمدة، إضافة إلى ضغوط متزايدة على سلاسل الإمداد العالمية.