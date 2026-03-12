أسعار النفط تقفز بنسبة 8 بالمئة جراء التوترات في منطقة الخليج

لندن-سانا

قفزت أسعار النفط العالمية بنحو 8 بالمئة خلال تداولات اليوم الخميس، وذلك في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج، إثر الهجمات التي تستهدف ناقلات النفط ومنشآت الشحن.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت بمقدار 7.40 دولارات، أو ما يعادل 8 بالمئة، لتصل إلى 99.38 دولاراً للبرميل، بعد أن كانت قد سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها عند 101.59 دولار.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 8.6 بالمئة ليستقر عند 94.81 دولاراً للبرميل، رغم تراجعه بنحو 3 بالمئة عن القمة التي سجلها خلال الجلسة.

وتأتي هذه القفزة السعرية مدفوعة بمخاوف الأسواق العالمية من تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً يمر عبره نحو خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المُسال، وسط مخاوف من استمرار إغلاقه لفترة غير محددة.

وتشهد المنطقة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تصعيداً عسكرياً، مع استمرار الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، التي طالت منشآت حيوية في عدة دول عربية وإقليمية؛ ما أثار مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة، وتهديد إمدادات الطاقة وحركة الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية.