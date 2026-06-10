نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحث مع شركة “‏بنده” السعودية فرص الاستثمار ‏

دمشق-سانا
بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري، باسل عبد الحنان، مع وفد من شركة “بنده” السعودية المتخصصة في تجارة التجزئة، تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ودعم نمو الصادرات الغذائية والزراعية السورية، بما يسهم في تحقيق التنمية في هذا القطاع الحيوي.
وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أنه تم خلال اللقاء مناقشة فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين، مع التركيز على آليات تعزيز حضور المنتجات السورية في الأسواق السعودية، ولا سيما المنتجات الغذائية والزراعية، إلى جانب استعراض الإمكانات المتاحة لتطوير سلاسل التوريد والتسويق.
كما بحث الجانبان إمكانية التوسع في قطاع التجزئة من خلال بناء شبكة من الشركاء الموثوقين، بما يدعم فرص الاستثمار المستدام، ويعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
وتعد شركة بنده للتجزئة من أكبر سلاسل الأسواق المركزية في السعودية، حيث تأسست عام 1978، وتضم أكثر من 400 فرع تقدم المنتجات الغذائية والاستهلاكية والإلكترونية لملايين العملاء، إضافة إلى خدمات التسوق الإلكتروني السريع.