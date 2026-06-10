نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحث مع شركة “‏بنده” السعودية فرص الاستثمار ‏

دمشق-سانا‌‎ ‎

بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري، باسل عبد ‏الحنان، مع وفد من شركة “بنده” السعودية المتخصصة في ‏تجارة التجزئة، تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ‏البلدين، ودعم نمو الصادرات الغذائية والزراعية السورية، ‏بما يسهم في تحقيق التنمية في هذا القطاع الحيوي‎.‎

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام ‏اليوم الأربعاء، أنه تم خلال اللقاء مناقشة فرص الاستثمار ‏والتبادل التجاري بين البلدين، مع التركيز على آليات تعزيز ‏حضور المنتجات السورية في الأسواق السعودية، ولا سيما ‏المنتجات الغذائية والزراعية، إلى جانب استعراض الإمكانات ‏المتاحة لتطوير سلاسل التوريد والتسويق‎.‎

كما بحث الجانبان إمكانية التوسع في قطاع التجزئة من خلال ‏بناء شبكة من الشركاء الموثوقين، بما يدعم فرص الاستثمار ‏المستدام، ويعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص في ‏البلدين‎.‎

وتعد شركة بنده للتجزئة من أكبر سلاسل الأسواق المركزية ‏في السعودية، حيث تأسست عام 1978، وتضم أكثر من 400 ‏فرع تقدم المنتجات الغذائية والاستهلاكية والإلكترونية لملايين ‏العملاء، إضافة إلى خدمات التسوق الإلكتروني السريع. ‎