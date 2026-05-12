الهيئة العامة للمعادن الثمينة بسوريا تمنع بيع المصوغات الذهبية عبر وسائل ‏التواصل الاجتماعي

دمشق-سانا‏

أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بسوريا تعميماً يقضي بمنع بيع ‏المصوغات الذهبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحصر عمليات البيع ‏ضمن المحلات المرخصة أصولاً، وذلك في إطار تنظيم مهنة صناعة ‏وتجارة المصوغات الذهبية، وحماية حقوق المواطنين.‏

وأكدت الهيئة في تعميمها اليوم الثلاثاء، أن بيع المصوغات الذهبية يجب أن ‏يتم بموجب الفواتير النظامية المعتمدة، ووفق التعليمات والقرارات الصادرة ‏عنها، بما يضمن سلامة عمليات البيع والشراء، وفق الأصول القانونية ‏المعتمدة.‏

وشددت الهيئة على أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للإجراءات ‏القانونية، داعيةً الجهات المعنية إلى التقيد بمضمون التعميم، وإبلاغ المعنيين ‏للعمل بموجبه.‏

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا على تنظيم قطاع الذهب ‏والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار ‏مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافةً إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب ‏عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.‏

