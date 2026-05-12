الهيئة العامة للمعادن الثمينة بسوريا تمنع بيع المصوغات الذهبية عبر وسائل ‏التواصل الاجتماعي

دمشق-سانا
أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بسوريا تعميماً يقضي بمنع بيع المصوغات الذهبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحصر عمليات البيع ضمن المحلات المرخصة أصولاً، وذلك في إطار تنظيم مهنة صناعة وتجارة المصوغات الذهبية، وحماية حقوق المواطنين.
وأكدت الهيئة في تعميمها اليوم الثلاثاء، أن بيع المصوغات الذهبية يجب أن يتم بموجب الفواتير النظامية المعتمدة، ووفق التعليمات والقرارات الصادرة عنها، بما يضمن سلامة عمليات البيع والشراء، وفق الأصول القانونية المعتمدة.
وشددت الهيئة على أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للإجراءات القانونية، داعيةً الجهات المعنية إلى التقيد بمضمون التعميم، وإبلاغ المعنيين للعمل بموجبه.
وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافةً إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.