ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في الصين بنسبة 0.93 بالمئة

بكين-سانا
ارتفع إجمالي احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 3.4422 تريليونات دولار أمريكي في نهاية أيار الماضي، بزيادة قدرها 31.7 مليار دولار أمريكي، أي بنسبة 0.93 في المئة مقارنة بنهاية نيسان الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” نقلاً عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي اليوم الأحد، أن مؤشر الدولار الأمريكي ارتفع خلال أيار الماضي نتيجة لتأثره بعدة عوامل شملت بيئة الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات السياسات النقدية للاقتصادات الكبرى، في حين سجلت أسعار الأصول المالية العالمية الرئيسية ارتفاعاً عاماً.
وأضافت: إن التأثير المشترك لعدة عوامل من بينها تحويل العملات الأجنبية، وتغيرات أسعار الأصول، أدى إلى زيادة حجم احتياطيات النقد الأجنبي خلال أيار الماضي.
وأشارت الهيئة إلى أن الاقتصاد الصيني يحافظ على زخم النمو المطرد، ويحقق تقدماً قوياً في دفع التنمية عالية الجودة، وهو ما يشكل دعامة لاستقرار حجم احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بشكل عام.
وكانت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، أعلنت في الـ29 من أيار الماضي أن المستثمرين الأجانب يمتلكون حالياً ما يزيد على 4 تريليونات يوان، أي ما يعادل نحو 586 مليار دولار، في سوق الأسهم الصينية من الفئة “أيه” القابلة للتداول، في مؤشر على تدفق مستقر لرؤوس الأموال الأجنبية إلى الأسواق الصينية خلال العام الجاري.