ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في الصين بنسبة 0.93 بالمئة

بكين-سانا

ارتفع إجمالي احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 3.4422 تريليونات ‏دولار أمريكي في نهاية أيار الماضي، بزيادة قدرها 31.7 مليار دولار ‏أمريكي، أي بنسبة 0.93 في المئة مقارنة بنهاية نيسان الماضي‎.‎

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” نقلاً عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي ‏اليوم الأحد، أن مؤشر الدولار الأمريكي ارتفع خلال أيار الماضي نتيجة ‏لتأثره بعدة عوامل شملت بيئة الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات السياسات ‏النقدية للاقتصادات الكبرى، في حين سجلت أسعار الأصول المالية العالمية ‏الرئيسية ارتفاعاً عاماً‎.‎

وأضافت: إن التأثير المشترك لعدة عوامل من بينها تحويل العملات الأجنبية، ‏وتغيرات أسعار الأصول، أدى إلى زيادة حجم احتياطيات النقد الأجنبي ‏خلال أيار الماضي‎.‎

وأشارت الهيئة إلى أن الاقتصاد الصيني يحافظ على زخم النمو المطرد، ‏ويحقق تقدماً قوياً في دفع التنمية عالية الجودة، وهو ما يشكل دعامة ‏لاستقرار حجم احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بشكل عام‎.‎

وكانت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، أعلنت في الـ29 من أيار الماضي أن المستثمرين الأجانب يمتلكون حالياً ما يزيد على 4 تريليونات يوان، أي ما ‏يعادل نحو 586 مليار دولار، في سوق الأسهم الصينية من الفئة “أيه” القابلة ‏للتداول، في مؤشر على تدفق مستقر لرؤوس الأموال الأجنبية إلى الأسواق ‏الصينية خلال العام الجاري‎.‎