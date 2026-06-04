مخاوف التضخم والتوترات الإقليمية تدفع أسعار الذهب إلى التراجع

واشنطن-سانا

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزز أسعار الطاقة، وأثار مخاوف متزايدة بشأن ضغوط التضخم.

وذكرت وكالة “بلومبرغ”، أن سعر المعدن النفيس اقترب من مستوى 4450 دولاراً للأونصة، عقب خسارته 1.2 بالمئة خلال الجلسة السابقة.

وفي المعاملات الفورية، ارتفع الذهب بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 4448.09 دولاراً للأونصة صباح اليوم بتوقيت شرق آسيا.

كما صعدت أسعار الفضة بنسبة 0.5 بالمئة إلى 73.07 دولاراً للأونصة، في حين تراجعت أسعار البلاتين، بينما سجل البلاديوم ارتفاعاً.

وفي سوق العملات، لم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر “بلومبرغ” الفوري للدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية، وذلك بعد أن أنهى تعاملات الجلسة السابقة على ارتفاع بنسبة 0.3 بالمئة.

وتزامن ذلك مع تصاعد وتيرة الاشتباكات في منطقة الشرق الأوسط، أمس الأربعاء، في ما وُصف بأنه أخطر تصعيد منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مطلع نيسان الماضي، عقب تعرض الكويت والبحرين لاعتداءات إيرانية.