أرامكو وسوناطراك تخفضان أسعار غاز البترول المسال لشهر تموز مع زيادة المعروض العالمي

الرياض-سانا

خفضت شركة أرامكو السعودية وشركة سوناطراك الجزائرية أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال لشهر تموز، في ظل زيادة المعروض في الأسواق العالمية، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن متعاملين.

وذكرت الوكالة أن أرامكو خفضت أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال بنسبة تراوحت بين 24 و27 بالمئة، حيث انخفض سعر البروبان بمقدار 180 دولاراً للطن ليبلغ 580 دولاراً، بينما تراجع سعر البوتان بمقدار 220 دولاراً للطن ليصل إلى 600 دولار للطن.

بدورها خفضت سوناطراك سعر البيع الرسمي للبروبان بمقدار 57 دولاراً للطن ليصل إلى 518 دولاراً، بينما خفضت سعر البوتان بمقدار 10 دولارات للطن ليبلغ 600 دولار للطن.

ويستخدم غاز البترول المسال، الذي يضم البروبان والبوتان، وقوداً للمركبات والتدفئة، كما يدخل مادة أولية في الصناعات البتروكيماوية.

وتعد أسعار البيع الرسمية التي تحددها أرامكو مرجعاً رئيسياً لعقود توريد غاز البترول المسال من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بينما تُستخدم الأسعار التي تعلنها سوناطراك مؤشراً مرجعياً لأسواق البحر المتوسط والبحر الأسود، بما في ذلك تركيا.