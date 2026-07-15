مباحثات كويتية سعودية بحرينية حول تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة والجهود المبذولة بشأنها

الكويت-سانا

بحث وزير الخارجية الكويتي، جراح جابر الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، هاتفياً مع نظيريه السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والبحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، تداعيات تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لمواجهة التحديات الراهنة.



ووفقاً لبيانين نشرهما موقع وزارة الخارجية الكويتية على منصة إكس، فقد أكد وزير الخارجية الكويتي، خلال مباحثاته مع نظيره السعودي حقهما الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادة بلديهما، والحفاظ على أمنهما واستقرارهما.



كما جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، إضافة لإدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت مؤخراً، والاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية.



وفي اتصال هاتفي مماثل مع نظيره البحريني، ناقش وزير الخارجية الكويتي تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، إضافة لإدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت كلاً من دولة الكويت، ومملكة البحرين مؤخراً، مؤكدين حق بلديهما في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتهما، والحفاظ على أمنهما واستقرارهما.



وكانت إيران صعدت من اعتداءاتها على الملاحة ‏البحرية في مضيق هرمز، وأعلنت في الـ 12 من تموز الجاري إغلاقه، مع توسيع هجماتها على دول عربية مجاورة، بينما كثّفت واشنطن ضرباتها مع إعادة فرض الحصار، وسط تصعيد يهدد الاستقرار بالمنطقة.