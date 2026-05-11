آثار حلب تجري جولة ميدانية في موقع العيس الأثري إثر معلومات عن أعمال تنقيب غير شرعية

حلب-سانا

نفذت مديرية الآثار والمتاحف في محافظة حلب، جولة ميدانية ‏إلى موقع العيس الأثري في ريف المحافظة الجنوبي، عقب ‏ورود معلومات عن وجود أعمال تنقيب غير شرعية في ‏الموقع، بهدف الكشف على الأضرار وتوثيق التعديات ‏الحاصلة، في إطار الجهود المبذولة لحماية الإرث الحضاري ‏والمواقع الأثرية في المحافظة.‎

وأوضح رئيس دائرة التنقيب والدراسات الأثرية في المديرية ‏عبد الرزاق القصير في تصريح لـ سانا، أن الجولة جاءت بعد ‏بلاغ من رئيس بلدية المنطقة حول قيام أشخاص بأعمال حفر ‏غير قانونية داخل الموقع المعروف تاريخياً باسم “قنسرين ‏الأثري”، وأظهر الكشف وجود حفريات واسعة تسببت بأضرار ‏كبيرة في الطبقات الأثرية والمعالم القائمة‎.‎

وأشار القصير إلى أن هذه الممارسات تشكل خطراً مباشراً ‏على الإرث الثقافي، مؤكداً ضرورة رفع الوعي المجتمعي ‏بخطورة التنقيب غير الشرعي، وتعزيز دور الأهالي في ‏حماية المواقع الأثرية بوصفها جزءاً من الهوية التاريخية ‏للمنطقة‎.‎

وبيّن القصير أن موقع العيس يُعد من أبرز المواقع الأثرية في ‏شمال سوريا، إذ يمتد تاريخه من فترة البرونز الوسيط وصولاً ‏إلى الفترتين الأيوبية والمملوكية، واكتسب أهمية استراتيجية ‏ودينية لكونه شكّل حصناً يربط بين حلب وأنطاكية، كما تحول ‏في العصر البيزنطي إلى مركز للرهبنة وبُنيت فيه الكنائس، ‏فيما بلغت أهميته الإدارية في بعض المراحل الإسلامية حد ‏تبعية مدينة حلب له‎.‎

من جهتها، أوضحت مسؤولة التلال والمواقع الأثرية في ريف ‏حلب زكية عبد الحي، أن الجولة تأتي ضمن التعاون بين ‏مديرية الآثار والمجالس المحلية لرصد أي تعديات أو ‏مخالفات بناء أو تنقيب غير شرعي في المواقع المنتشرة في ‏الريف الجنوبي، ولفتت إلى أن الأمطار الغزيرة الأخيرة ‏تسببت بانجرافات في بعض التلال الطينية، ما استدعى تكثيف ‏الجولات لرصد أي لقى أو معالم ظهرت نتيجة الانجراف‎.‎

وأكدت عبد الحي أهمية دور المجتمع المحلي في حماية ‏المواقع الأثرية، مشيرة إلى أن قيمة الآثار لا تُقاس بالكنوز أو ‏المعادن الثمينة فقط، بل قد تحمل قطعة فخارية صغيرة ‏دلالات تاريخية مهمة تكشف عن حضارات وممالك قديمة‎.‎

وتقع منطقة العيس على الطريق الواصل بين حلب وحماة، ‏وتُعد من أبرز المناطق الأثرية في شمال سوريا، لاحتضانها ‏موقع قنسرين التاريخي، الذي شكّل عبر العصور مركزاً ‏حضارياً وعسكرياً ودينياً مهماً، ويتميز بتتابع استيطاني يمتد ‏من العصور البرونزية مروراً بالفترات الكلاسيكية ‏والبيزنطية، وصولاً إلى العصور الإسلامية‎.‎