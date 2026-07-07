تأهيل طريق في بلدة الرفيد بريف القنيطرة لتحسين الواقع الخدمي

٢٠٢٦٠٧٠٧ ١٥١٧٣٧ تأهيل طريق في بلدة الرفيد بريف القنيطرة لتحسين الواقع الخدمي

القنيطرة-سانا

أنهت المؤسسة السورية للبناء والتشييد، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مشروع تأهيل طريق في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الواقع الخدمي وتطوير البنية التحتية، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في البلدة.

٢٠٢٦٠٧٠٧ ١٤٣٤٤٨ تأهيل طريق في بلدة الرفيد بريف القنيطرة لتحسين الواقع الخدمي

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح أحد المهندسين المشرفين على التنفيذ في المؤسسة السورية للبناء هاني محمد، أن طول الطريق يبلغ نحو 200 متر وعرضه 8 أمتار ويعد من الطرق المهمة التي تخدم أبناء البلدة وكانت حالته الفنية متردية، وتم تنفيذه وإعادة تأهيله وفق الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة، من خلال كوادر وآليات المؤسسة.

من جانبه، بين عدد من أهالي بلدة الرفيد، أهمية تنفيذ المشروع في تحسين واقع الطريق في دخول المركبات ونقل الاحتياجات، وخاصة في الحالات الطارئة.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطط محافظة القنيطرة الهادفة إلى تحسين واقع الطرق والخدمات في مختلف مناطق المحافظة، من خلال تنفيذ مشاريع تأهيل وتعبيد الطرقات بالتعاون مع الجهات المعنية.

٢٠٢٦٠٧٠٧ ١٤١٩٣٠ تأهيل طريق في بلدة الرفيد بريف القنيطرة لتحسين الواقع الخدمي
٢٠٢٦٠٧٠٧ ١٤٢٠٥٣ تأهيل طريق في بلدة الرفيد بريف القنيطرة لتحسين الواقع الخدمي
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