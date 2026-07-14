بمشاركة سوريا.. اجتماع بروتوكول مونتريال في تايلاند يناقش دعم قدرات الدول في مجالات البيئة

بانكوك-سانا



تشارك وزارة الإدارة المحلية والبيئة، ممثلة بمدير التغيرات المناخية والتوعية البيئية في الوزارة أنس الرحمون، في الاجتماع الـ 48 للفريق العامل المفتوح العضوية لبروتوكول مونتريال (OEWG 48) في مركز الأمم المتحدة للمؤتمرات في العاصمة التايلندية بانكوك.



وأوضحت الوزارة أن الاجتماع الذي ينعقد خلال الفترة من 13 حتى 17 تموز الجاري يناقش عدداً من القضايا الفنية والتنفيذية المرتبطة بتمويل موارد الصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال للفترة 2027–2029، وتنفيذ تعديل كيغالي، وتقارير فريق التقييم التقني والاقتصادي، والبدائل منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي، ودعم قدرات الدول النامية في مجالات البيئة والتغير المناخي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار متابعة الملفات البيئية والمناخية ذات الصلة بالتزامات الدول النامية، بما يشمل تعزيز الرصد الجوي للمواد الخاضعة للرقابة، ودعم القدرات الوطنية، وتطوير آليات عمل البروتوكول، إلى جانب التحضير لاجتماع الأطراف القادم واستكمال بعض الاستحقاقات التنظيمية المرتبطة به.

وينعقد الاجتماع الـ 48 للفريق العامل المفتوح العضوية لبروتوكول مونتريال (OEWG 48) في مركز الأمم المتحدة للمؤتمرات في العاصمة التايلندية بانكوك، تحت عنوان “من التزامات كيغالي إلى تقديم التبريد المستدام”، بهدف مناقشة تقليل انبعاثات غازات التبريد، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتسهيل تحويل تعهدات بروتوكول مونتريال إلى نظم تبريد منخفضة الانبعاثات.