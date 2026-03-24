بفعل مخاوف الإمدادات.. ارتفاع أسعار النفط في تعاملات اليوم

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بفعل مخاوف بشأن الإمدادات وسط حالة التوتر والحرب الأميركية الإسرائيلية- الإيرانية.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت صعدت 1.06 دولار أو 1.1 بالمئة إلى 101 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.58 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 89.71 دولاراً.

وكانت عقود الخام قد هبطت بأكثر من 10 بالمئة أمس الإثنين، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أمر بتأجيل الهجمات التي هدد بشنها على محطات الكهرباء الإيرانية لمدة خمسة أيام، مضيفاً: إن الولايات المتحدة أجرت محادثات مثمرة مع مسؤولين إيرانيين لم يذكر هوياتهم ما أسفر ‌عن “نقاط ⁠اتفاق رئيسية”.

وقال تيم ووتر، كبير محللي الأسواق لدى” كيه.سي.إم تريد”: “من خلال تعليق خطة قصف محطات الكهرباء الإيرانية لمدة خمسة أيام، سحبت الولايات المتحدة فعلياً جزءاً كبيراً من علاوة الحرب من أسعار النفط”.

وأضاف: إن “الارتفاع المعتدل الذي ⁠شهدناه اليوم ليس سوى محاولة من السوق لاستعادة توازنها وسط الاضطراب، ويدرك المتداولون أنه رغم تعليق الهجمات الصاروخية مؤقتاً، فإن مضيق هرمز ⁠لا يزال بعيداً عن أن يكون ممراً آمناً”.

وتسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في توقف شبه كامل لحركة مرور نحو 20 بالمئة من ⁠الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، وبرغم ذلك، تمكنت ناقلتا نفط متجهتان إلى الهند من عبور المضيق أمس الإثنين وفقاً لرويترز.