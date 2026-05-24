الشركات الأمريكية تخوض سباق استرداد الرسوم الجمركية وسط مخاطر سياسية وقانونية

واشنطن-سانا

تخوض الشركات الأمريكية سباقاً حذراً لاسترداد الرسوم الجمركية التي فُرضت خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد أن فتحت هيئة الجمارك وحماية الحدود في الـ 20 من نيسان الماضي بوابة إلكترونية تتيح لأكثر من 330 ألف شركة المطالبة باستعادة ما دفعته من رسوم.



وأوضحت وكالة بلومبيرغ أن عدداً محدوداً من الشركات حصلت بالفعل على دفعات أولية بلغت 35.5 مليار دولار، بعد أن سارعت إلى تقديم طلباتها الشهر الماضي.



ورغم أن قيمة الاستردادات المحتملة قد تصل إلى 166 مليار دولار، فإن معظم الشركات تتعامل مع الملف بحذر شديد، إذ لم تُفصح سوى 5 بالمئة من الشركات المدرجة في مؤشر راسل 3000 عن تحركاتها في هذا الشأن.



ويعود هذا التحفظ إلى المخاطر السياسية والقانونية المرتبطة بالملف، في حين تشير التقارير إلى أن شركات كبرى مثل آبل ووول مارت وجنرال موتورز تسعى لاسترداد مبالغ كبيرة دفعتها على شكل رسوم جمركية.



وفي الوقت نفسه، تبقى مليارات الدولارات معلّقة لدى وزارة الخزانة الأمريكية إلى حين استكمال الجمارك تطوير أنظمتها ومعالجة الطلبات الأكثر تعقيداً.

انعكاسات اقتصادية محتملة

ويرى خبراء اقتصاديون أن الاستردادات قد توفر دعماً غير مباشر للمستهلكين عبر تخفيف الضغوط على تكاليف الطاقة والشحن، ما قد يساهم في كبح التضخم قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.



ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين مسيطرة على الشركات، إذ إن توقيت الاستردادات وحجمها النهائيين غير واضحين بعد.



وتُعد شركات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات أكبر المستفيدين المحتملين، مع تقديرات باسترداد يصل إلى 47.6 مليار دولار.



وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أصدرت في الـ 20 من شباط الماضي قراراً برفض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على سلع مستوردة بموجب قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية.