وزير المالية: قرارات بكف يد 94 عاملاً وإحالة 25 من المستقيلين للجنة الكسب غير المشروع

دمشق-سانا

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن صدور قرارات عدة شملت كف يد 94 عاملاً من مديريات المالية، وإحالة 25 من المستقيلين حديثاً إلى لجنة الكسب غير المشروع، وذلك في إطار مكافحة الفساد.

وأوضح الوزير برنية في بيان نشرته الوزارة، عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أنه في إطار جهود محاربة الفساد وتعزيز النزاهة في مديريات المالية والخدمات المالية الحكومية، اتخذت وزارة المالية عدة قرارات يوم الخميس الماضي، شملت معاقبة 256 شخصاً.

وبين برنية أنه تم كف يد 94 من العاملين في مديريات المالية في دمشق وريف دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا، وإحالتهم للتحقيق أصولاً، وإحالة 25 من المستقيلين حديثاً من العاملين السابقين في مديريات المالية إلى لجنة الكسب غير المشروع.

ولفت الوزير برنية إلى أنه تم منع 123 شخصاً من المجازين القانونيين من معقبي المعاملات من دخول مباني وزارة المالية ومديريات المالية في المحافظات كافة، وحظر أي متابعة لهم بمعاملات مالية داخل المديريات أو خارجها حتى إشعار آخر، ومخاطبة الجمعية الحرفية المعنية لإلغاء التراخيص المهنية لهم.

وقال وزير المالية:”خاطبنا مجلس المحاسبة والتدقيق لإلغاء تراخيص 14من المحاسبين القانونيين، وإحالتهم للتحقيق وللإجراءات التأديبية أصولاً، مؤكداً أن الوزارة عازمة وبشدة، ومن دون تراخٍ، على اجتثاث الفساد في كل المؤسسات والجهات التي تتبع وزارة المالية.

وكشف الوزير برنية أن هناك قوائم أخرى قادمة في مديريات المالية والمصارف الحكومية والمؤسسة العامة للضرائب والرسوم، ومؤسسة التأمين والمعاشات، وغيرها من الجهات التي تتبع الوزارة.

وأشار برنية إلى أن الوزارة ستتابع حماية حقوق الخزينة العامة من المستوردين الوهميين، ومن يقف وراءهم، داعياً المكلفين وقطاع الأعمال إلى تقديم بيانات مالية دقيقة وسليمة، حيث ستتم مكافأة الملتزم، ومحاسبة المتهرب.

وأكد برنية أن إجراءات مكافحة الفساد يرافقها خطوات لتحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات ورقمنة الخدمات، كما سيتم العمل على وضع منظومة حوافز لتشجيع الانضباط وترسيخه.

وختم الوزير برنية بالقول:”رسالتي إلى المواطنين والمكلفين؛ ساعدونا في مكافحة الفساد، أنتم شركاؤنا في هذا المسعى، وسبق أن وضعنا هاتفاً لتلقي الشكاوى (رسالة واتساب)، ونشجعكم على التواصل من خلاله ( 0990150150).

وكان وزير المالية محمد يسر برنية أعلن في الـ 26 من كانون الثاني الماضي، عن تخصيص خط هاتفي وبريد إلكتروني، لتلقي الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالوزارة والمديريات والهيئات والمؤسسات المرتبطة بها.