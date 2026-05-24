تراجع واردات كوريا الجنوبية من نفط الشرق الأوسط أكثر من 37% ‏

يونهاب

سيؤل-سانا ‏

أظهرت بيانات صادرة عن رابطة التجارة الدولية الكورية اليوم الأحد أن ‏واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام من الشرق الأوسط تراجعت أكثر ‏من 37% على أساس سنوي الشهر الماضي، في ظل تداعيات الحرب في ‏الشرق الأوسط.‏

وذكرت وكالة يونهاب أنه بلغ حجم واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام ‏نحو 8.46 ملايين طن الشهر الماضي، بانخفاض قدره 22.8% مقارنة ‏بالفترة نفسها من العام الماضي 10.96 ملايين طن وبشكل خاص من الشرق ‏الأوسط بنسبة 37.3% إلى نحو 4.49 ملايين طن. ‏

وانخفضت نسبة النفط الخام المستورد من الشرق الأوسط بمقدار 12.1 نقطة ‏مئوية من 65.2% في نيسان من العام الماضي إلى 53.1% الشهر ‏الماضي.‏

ومن ناحية أخرى، زادت واردات النفط الخام من الولايات المتحدة بنسبة ‌‏13.4% لتصل إلى حوالي 2.145 مليون طن.‏

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس السبت التوصل إلى اتفاق ‏مبدئي مع إيران لإنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط، يتضمن فتح ‏مضيق هرمز.‏

