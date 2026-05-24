تراجع واردات كوريا الجنوبية من نفط الشرق الأوسط أكثر من 37% ‏

سيؤل-سانا
أظهرت بيانات صادرة عن رابطة التجارة الدولية الكورية اليوم الأحد أن واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام من الشرق الأوسط تراجعت أكثر من 37% على أساس سنوي الشهر الماضي، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة يونهاب أنه بلغ حجم واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام نحو 8.46 ملايين طن الشهر الماضي، بانخفاض قدره 22.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 10.96 ملايين طن وبشكل خاص من الشرق الأوسط بنسبة 37.3% إلى نحو 4.49 ملايين طن.
وانخفضت نسبة النفط الخام المستورد من الشرق الأوسط بمقدار 12.1 نقطة مئوية من 65.2% في نيسان من العام الماضي إلى 53.1% الشهر الماضي.
ومن ناحية أخرى، زادت واردات النفط الخام من الولايات المتحدة بنسبة 13.4% لتصل إلى حوالي 2.145 مليون طن.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس السبت التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إيران لإنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط، يتضمن فتح مضيق هرمز.