شبح الركود التضخمي يواجه أوروبا وتوقعات بعجز يصل إلى 3.5 بالمئة

بروكسل-سانا‏

حذّر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة من اتجاه القارة العجوز نحو ‏ركود تضخمي نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق ‏الأوسط، مؤكدين ضرورة منع إجراءات الدعم من التحول إلى أزمة مالية عامة‎.‎

المفوضية الأوروبية توقعت في بيانات نشرتها شبكة “سي إن إن” تباطؤ نمو ‏اقتصاد منطقة اليورو إلى 0.9% في 2026 مقارنة بـ 1.3% في 2025 فيما ‏يُتوقع ارتفاع التضخم إلى 3.0% وهو مستوى أعلى بكثير من هدف البنك ‏المركزي الأوروبي البالغ 2.0‌‎%.

ضغوط ركودية متزايدة

رئيس مجموعة وزراء مالية اليورو كيرياكوس بييرراكاكيس أكدّ أن أوروبا تواجه ‏ضغوطاً ركودية تضخمية، لكنها “قادرة على الصمود” على حد تعبيره، في حين ‏أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن تأثير الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية ‏قد يتفاقم تبعاً لمدة استمرارها، بينما يخشى المستثمرون من صدمة تضخمية طويلة ‏الأمد مرتبطة بالحرب‎ .‎

أسواق السندات ومخاطر التمويل

وتشهد عوائد السندات الحكومية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها منذ عقد، ما يضغط ‏على القوة الشرائية للحكومات والشركات والأسر، وسط اضطراب متواصل في ‏أسواق الدين‎.‎

وفي مواجهة ذلك، دعت المفوضية الأوروبية إلى اعتماد إجراءات مالية مؤقتة ‏وموجهة للفئات الأكثر ضعفاً، محذرة من خطوات واسعة مثل خفض ضرائب ‏الوقود لأنها قد تعزز الطلب على الوقود الأحفوري‎.‎

واعتبر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس أن المطلوب ‏هو سياسات محددة بدقة بدل التوسعية الدائمة، في ظل محدودية الحيز المالي ‏المتاح‎.‎

عجز الموازنات وارتفاع الديون

ومن المتوقع أن يرتفع العجز الإجمالي في منطقة اليورو إلى 3.5% من الناتج ‏المحلي الإجمالي في 2026 مقارنة بـ 2.9% في 2025، متجاوزاً الحد الأوروبي ‏البالغ 3.0‌‎ %.‏

كما يُتوقع ارتفاع الدين العام إلى 91.2% في 2027 مقابل 88.7% في 2025‌‎.‎

وتسعى حكومات مثل إيطاليا إلى استثناء دعم أسعار الوقود من حسابات العجز، ‏على غرار الإنفاق الدفاعي، لكن المفوضية الأوروبية ومعظم وزراء المالية ‏يعارضون ذلك‎.‎

ومن المرجح أن يقرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة في اجتماعه ‏المقبل في 11 حزيران وسط استمرار تداعيات إغلاق مضيق هرمز ‏والاضطرابات في الأسعار العالمية على وقع الحرب الأمريكية الإسرائيلية- ‏الإيرانية المستمرة منذ نهاية شباط الماضي‎ .‎