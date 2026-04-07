رئيسا اتحاد العمال في سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز العلاقات النقابية

عمان-سانا

بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا فواز الأحمد، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الأردني خالد الفناطسة، سبل تعزيز العلاقات النقابية بين البلدين، وتطوير مجالات التعاون المشترك.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن اتحاد العمال في الأردن قوله في بيان: “إن الجانبين ناقشا في عمان سبل تعزيز العلاقات النقابية العربية، وبروتوكول التعاون الموقع بين الاتحادين خلال زيارة الوفد النقابي الأردني إلى سوريا، حيث جرى الاتفاق على تفعيل بنوده وتوسيع مجالات التنسيق والعمل المشترك، بما يخدم القضايا العمالية في البلدين”.

كما اطلع الوفد النقابي السوري خلال الزيارة على آلية عمل مكتب إصدار تصاريح العمل التابع لوزارة العمل في مقر الاتحاد، حيث تم استعراض الإجراءات المتبعة في إصدار تصاريح العمل للعمال السوريين.

وتشهد العلاقات النقابية بين سوريا والأردن تطوراً ملحوظاً، في ظل سعي الاتحادين العامين لنقابات العمال في البلدين إلى تعزيز التعاون وتنسيق المواقف تجاه القضايا العمالية المشتركة.