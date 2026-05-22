الصين تهدد برد حازم على أي إجراءات تمييزية من الاتحاد ‏الأوروبي ضد شركاتها

بكين-سانا‏

جددت الصين تأكيدها على الرد بحزم واتخاذ إجراءات مضادة، في ‏حال إصرار الاتحاد الأوروبي على فرض إجراءات تمييزية ‏وتقييدية ضد الشركات أو المنتجات الصينية، عبر استخدام ما ‏يسمى “أداة تجارية جديدة‎”.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة ‏الصينية، خه يا دونغ، قوله في تصريح اليوم الخميس: “إن بعض ‏الدول تُجري بالفعل تحقيقات بشأن قضايا القدرة الإنتاجية المفرطة ‏لدى الاتحاد الأوروبي، وفي ظل هذه الظروف، لا ينبغي للاتحاد ‏الأوروبي أن يتبنى معايير مزدوجة‎”.

وحث المتحدث باسم الوزارة الصينية الجانب الأوروبي على ‏مواجهة الواقع، والعودة إلى المسار الصحيح للحوار والتشاور، ‏واتخاذ إجراءات ملموسة تصب فعلياً في مصلحة تنمية وتطوير ‏العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين الصين والاتحاد ‏الأوروبي‎.

وتأتي هذه التحذيرات الصينية في وقت تُشير فيه التقارير إلى ‏تسريع المفوضية الأوروبية وتيرة تطوير أداة تجارية جديدة، ‏بذريعة معالجة ما تُطلق عليه قضية “القدرة الإنتاجية المفرطة” لدى ‏بكين‎.

ويُشير مصطلح “القدرة الإنتاجية المفرطة” إلى الحالة الاقتصادية ‏التي تتجاوز فيها طاقة المصانع الصينية حجم الطلب المحلي بشكل ‏كبير، ما يدفع بكين إلى تصدير الفائض الضخم من منتجاتها إلى ‏الأسواق العالمية بأسعار تنافسية‎.