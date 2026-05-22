الصين تهدد برد حازم على أي إجراءات تمييزية من الاتحاد ‏الأوروبي ضد شركاتها

بكين-سانا
جددت الصين تأكيدها على الرد بحزم واتخاذ إجراءات مضادة، في حال إصرار الاتحاد الأوروبي على فرض إجراءات تمييزية وتقييدية ضد الشركات أو المنتجات الصينية، عبر استخدام ما يسمى “أداة تجارية جديدة”.
ونقلت وكالة “شينخوا” عن المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة الصينية، خه يا دونغ، قوله في تصريح اليوم الخميس: “إن بعض الدول تُجري بالفعل تحقيقات بشأن قضايا القدرة الإنتاجية المفرطة لدى الاتحاد الأوروبي، وفي ظل هذه الظروف، لا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يتبنى معايير مزدوجة”.
وحث المتحدث باسم الوزارة الصينية الجانب الأوروبي على مواجهة الواقع، والعودة إلى المسار الصحيح للحوار والتشاور، واتخاذ إجراءات ملموسة تصب فعلياً في مصلحة تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين الصين والاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه التحذيرات الصينية في وقت تُشير فيه التقارير إلى تسريع المفوضية الأوروبية وتيرة تطوير أداة تجارية جديدة، بذريعة معالجة ما تُطلق عليه قضية “القدرة الإنتاجية المفرطة” لدى بكين.
ويُشير مصطلح “القدرة الإنتاجية المفرطة” إلى الحالة الاقتصادية التي تتجاوز فيها طاقة المصانع الصينية حجم الطلب المحلي بشكل كبير، ما يدفع بكين إلى تصدير الفائض الضخم من منتجاتها إلى الأسواق العالمية بأسعار تنافسية.