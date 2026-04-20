هولندا تخصص 950 مليون يورو لتعويض ارتفاع أسعار الوقود

أمستردام-سانا

أعلنت هولندا، اليوم الإثنين، تخصيص حزمة مالية تتجاوز 950 مليون يورو، لتعويض ارتفاع أسعار الوقود منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الحكومة الهولندية قولها في بيان: إن أسعار الطاقة مرشحة للبقاء عند مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة، حتى في حال انتهاء الحرب في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن تأثيرات هذه الزيادات بدأت بالفعل تنعكس على الأسر وقطاع الأعمال.

وبحسب الحكومة ستكون الأولوية للأسر والشركات ضمن حزمة أولى من الإجراءات بقيمة 627 مليون يورو، كما سيتم توفير 340 مليون يورو إضافية عبر خفض بعض الرسوم على الشركات، على أن تُموَّل هذه الخطوة من خلال زيادة الضرائب على بنود أخرى.

وأكدت الحكومة أنه لا يوجد حالياً نقص حاد في الوقود داخل البلاد، لكنها تعمل على تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي، استعداداً لأي تدهور محتمل في الإمدادات.

وتتحرك أوروبا بخطى متسارعة وسط اضطراب غير مسبوق في إمدادات الطاقة وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، في مرحلة بات فيها التحكم في استهلاك الطاقة هدفاً مباشراً للسياسات العامة.