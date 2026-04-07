تداولات سوق دمشق تتجاوز 6 ملايين ليرة جديدة في جلسة الثلاثاء

photo 2025 12 15 17 14 46 1 تداولات سوق دمشق تتجاوز 6 ملايين ليرة جديدة في جلسة الثلاثاء

دمشق-سانا

تجاوزت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الثلاثاء، 6 ملايين ليرة سورية جديدة، توزعت على 134120 سهماً، من خلال 179 صفقة، وذلك وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عنها.

وشهدت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك البركة سوريا بنسبة 3.26 بالمئة ليغلق عند 18 ليرة سورية جديدة، كما انخفض سهم بنك الائتمان الأهلي بنسبة 4.80 بالمئة ليغلق عند 9 ليرات جديدة، بينما انخفض سهم شركة إسمنت البادية بنسبة 4.44 بالمئة ليغلق عند 620 ليرة جديدة.

ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أي حركة تداول خلال الجلسة، من بينها: بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

يذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية كانت قد أغلقت جلسة الإثنين الماضي، على قيمة تداول إجمالية تجاوزت 3.5 ملايين ليرة سورية جديدة، توزعت على 123976 سهماً، من خلال 186 صفقة.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك