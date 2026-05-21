استقرار في الأسهم الأوروبية وسط ترقب المستثمرين لتطورات الشرق ‏الأوسط

لندن-سانا
أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الخميس دون تغيير يذكر، متبعةً حالة من الاستقرار بعد المكاسب القوية التي سجلتها في الجلسة السابقة، وذلك في ظل ترقب المستثمرين في الأسواق العالمية لنتائج مفاوضات إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية.
وذكرت رويترز أن المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي شهد تغيراً طفيفاً، حيث استقر عند مستوى 620.56 نقطة، وهو أعلى مستوى يسجله في غضون أسبوعين.
وشهدت الجلسة تبايناً في أداء أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية؛ حيث ارتفع سهم شركة “إيه إس إم إل” بنسبة واحد بالمئة، في حين سجل سهم ”إس تي مايكرو إلكترونيكس” انخفاضاً طفيفاً.
وفي قطاع الفضاء والاتصالات، قفز سهم شركة تشغيل الأقمار الصناعية الفرنسية “أوتلسات” بنسبة 22 بالمئة، وصعد سهم شركة تصنيع الأقمار الصناعية الألمانية “أو إتش بي” بنسبة 7.7 بالمئة، كما ارتفع سهم شركة ”إس إي إس” التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها بنسبة 3.7 بالمئة.
وفي المقابل، منيت أسهم قطاع السفر والترفيه بأكبر الخسائر خلال تعاملات اليوم بانخفاض بلغ 1.4 بالمئة، وهبط سهم شركة “جنرالي” -أكبر شركة تأمين في إيطاليا- بنسبة 2.7 بالمئة، وتراجع سهم منصة “أوتوتريدر” لتجارة السيارات بنحو تسعة بالمئة عقب إعلان شركة سوق السيارات البريطانية عن ثبات إيراداتها خلال شهر نيسان الماضي.
ويأتي هذا الترقب في الأسواق بالتزامن مع صدور بيانات اقتصادية حديثة تظهر الأثر السلبي المباشر للتوترات في منطقة الشرق الأوسط على كبرى الاقتصادات الأوروبية، حيث انكمش نشاط القطاع الخاص الفرنسي في أيار بأسرع وتيرة له منذ أكثر من خمس سنوات، في حين أظهرت مسوح مؤشرات المديرين للشراء انكماش القطاع الخاص الألماني للشهر الثاني على التوالي، ما يفرض ضغوطاً إضافية على آفاق النمو في منطقة اليورو.