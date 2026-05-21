استقرار في الأسهم الأوروبية وسط ترقب المستثمرين لتطورات الشرق ‏الأوسط

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الخميس دون تغيير يذكر، متبعةً حالة ‏من الاستقرار بعد المكاسب القوية التي سجلتها في الجلسة السابقة، وذلك في ‏ظل ترقب المستثمرين في الأسواق العالمية لنتائج مفاوضات إنهاء الحرب ‏الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية‎.‎

وذكرت رويترز أن المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي شهد تغيراً طفيفاً، ‏حيث استقر عند مستوى 620.56 نقطة، وهو أعلى مستوى يسجله في ‏غضون أسبوعين‎.‎

وشهدت الجلسة تبايناً في أداء أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية؛ حيث ‏ارتفع سهم شركة “إيه إس إم إل” بنسبة واحد بالمئة، في حين سجل سهم ‌‏”إس تي مايكرو إلكترونيكس” انخفاضاً طفيفاً‎.‎

وفي قطاع الفضاء والاتصالات، قفز سهم شركة تشغيل الأقمار الصناعية ‏الفرنسية “أوتلسات” بنسبة 22 بالمئة، وصعد سهم شركة تصنيع الأقمار ‏الصناعية الألمانية “أو إتش بي” بنسبة 7.7 بالمئة، كما ارتفع سهم شركة ‌‏”إس إي إس” التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها بنسبة 3.7 بالمئة‎.‎

وفي المقابل، منيت أسهم قطاع السفر والترفيه بأكبر الخسائر خلال تعاملات ‏اليوم بانخفاض بلغ 1.4 بالمئة، وهبط سهم شركة “جنرالي” -أكبر شركة ‏تأمين في إيطاليا- بنسبة 2.7 بالمئة، وتراجع سهم منصة “أوتوتريدر” ‏لتجارة السيارات بنحو تسعة بالمئة عقب إعلان شركة سوق السيارات ‏البريطانية عن ثبات إيراداتها خلال شهر نيسان الماضي‎.‎

ويأتي هذا الترقب في الأسواق بالتزامن مع صدور بيانات اقتصادية حديثة ‏تظهر الأثر السلبي المباشر للتوترات في منطقة الشرق الأوسط على كبرى ‏الاقتصادات الأوروبية، حيث انكمش نشاط القطاع الخاص الفرنسي في أيار ‏بأسرع وتيرة له منذ أكثر من خمس سنوات، في حين أظهرت مسوح ‏مؤشرات المديرين للشراء انكماش القطاع الخاص الألماني للشهر الثاني ‏على التوالي، ما يفرض ضغوطاً إضافية على آفاق النمو في منطقة اليورو‎.‎