المصرف المركزي يوضح ضوابط استبدال الأوراق النقدية القديمة بالليرة السورية الجديدة

دمشق-سانا

أعلن مصرف سوريا المركزي عن الضوابط الواجب اتباعها من قبل المواطنين والمتعاملين عند تقديم الأوراق النقدية القديمة من الليرة السورية إلى الجهات المعتمدة لاستبدالها بالأوراق النقدية الجديدة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لعملية الاستبدال المقبلة.

وأوضح المصرف في بيان اليوم أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع وتبسيط عملية الاستبدال بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، مشدداً على أهمية الالتزام بالترتيب الصحيح للأوراق النقدية على شكل رزم، بحيث تضم كل رزمة أوراقاً من الفئة نفسها والإصدار نفسه، وألا يتجاوز عدد القطع في كل رزمة 100 ورقة نقدية.

وبيّن المصرف أن على المتعاملين ترتيب الأوراق النقدية بشكل متماثل بحيث يكون الوجه للأعلى في جميع الرزم، فيما يتوجب فرز الأوراق النقدية التالفة في رزم مستقلة وفق الضوابط ذاتها مع تقديم ما يثبت أنها تالفة.

وأكد المصرف أن الالتزام بهذه التعليمات يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين والجهات المعنية، ويعزز التعاون اللازم لإنجاح عملية الاستبدال وضمان سيرها بسلاسة وسرعة.

وكان حاكم المصرف عبد القادر الحصرية أعلن في مؤتمر صحفي اليوم التعليمات التنفيذية للعملة السورية الجديدة، وأكد أن جميع معاملات المصرف المركزي ستكون بها مع بداية العام، مشيراً إلى أنه ستكون هناك سهولة ومرونة في التبديل عبر 66 شركة وألف منفذ مخصص لذلك.